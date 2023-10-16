В Центробанке рассказали, когда новые 1000 и 5000 рублей дойдут до людей

Новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей в обращение будут выходить постепенно и небольшими партиями – по мере износа старых купюр. Кроме того, для ввода банкнот в оборот нужно перенастраивать программное обеспечение банкоматов, что сделать быстро не получится.

«Мы не торопимся. У нас большой запас старых банкнот, которые мы будем выпускать в обращение в первую очередь. У нас высокий срок жизни банкнот: купюры 1000 и 5000 рублей живут 10 лет, более мелкого номинала – по 3-4 года. По мере износа будут появляться новые, – рассказал на презентации новых банкнот заместитель Председателя Банка России Сергей Белов. – Новые 100-рублевые купюры мы уже выдаем в регионы. Но пока доля их в наличном обращении составляет всего 0,1%. Цифра будет расти по мере естественного выбывания банкнот старого образца».

Спикер отметил, что процесс ввода новых 1000 и 5000 рублей в обращение будет небыстрым. Можно предположить, что рядовые россияне увидят новые банкноты даже не в этом году.

«После презентации мы передадим обновленные банкноты производителям и поставщикам банкоматов для адаптации программного обеспечения. По мере готовности оборудования начнем распределять банкноты по регионам», – добавил Сергей Белов.

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук рассказал, что вопрос обновления ПО банкоматов – острый, поскольку оно разрабатывалось за пределами России. Но «Госзнак» уже разработал ПО, которое позволит вводить образцы новых банкнот в банкоматы.

«Это сделано именно для банкнот 1000 и 5000 рублей. На следующей неделе покажем программное обеспечение в работе, на реальных банкоматах», – пообещал Трачук.

Напомним, сегодня в Москве презентовали обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. На второй изображены достопримечательности Екатеринбурга и других уральских городов.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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