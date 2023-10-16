Банк России показал обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей

Банк России обновил дизайн и защитный комплекс купюр достоинством в одну тысячу и пять тысяч рублей. Регулятор представил обновленные банкноты во время презентации, которая транслировалась на всех официальных страницах ЦБ РФ в соцсетях.

Купюры сохранили цветовую палитру, но получили современный дизайн. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Лицевая сторона банкноты 5000 рублей полностью посвящена Екатеринбургу.

Банк России обновил также защиту денежных билетов и разместил на них QR-код на страницу своего сайта с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

«Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по нарицательной стоимости. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года», – пояснили в ЦБ РФ.

Госзнак обещал в 2024 году представить обновленную банкноту в 500 рублей. В 2025 году покажут готовые купюры номиналом 10 и 50 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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