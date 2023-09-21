«Дорога в ад…» – депутат Госдумы назвал одну из главных проблем современной России

Одна из главных проблем современной России заключается в двойственности решений власти, часть которой работает только в интересах крупного бизнеса, личного обогащения и помогает Западу в войне против РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, выступая накануне на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, Банк России повышением ключевой ставки хоронит остатки обрабатывающей промышленности и обнуляет импортозамещение, хотя по ТВ транслируют правительственных чиновников, которые говорят о каком-то развитии.

В ходе обсуждения планов правительства о введении льгот по таможенным пошлинам, депутат заявил, что такими «благими намерениями вымощена дорога в ад». «Этот закон требует тщательной антикоррупционной экспертизы… Зачитываю базовый порядок: применение в течении определенного периода более низкой или нулевой ставки вывозной таможенной пошлины... Она нужна, прежде всего, людям, которые вывозят в недружественные страны. Вот они нам 17 тысяч санкций, а мы им, смотрите, в Америку – ядерное топливо, титан, алюминий и кучу других редкоземельных металлов, которые используются в ракетах, которые потом стреляют по нам, и не только. С моей точки зрения, этот закон, в принципе, пролоббирован соткой самых состоятельных людей, которым до барабана, какая ситуация в стране и куда-чего поставляется», – заявил Коломейцев.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание на противоречивые действия правительства и Банка России. «Проблема нашей страны в двойственности власти. Вот мы, слушая вас на ток-шоу, здесь (в Госдуме), давным-давно внесли законы, чтобы нам перестать выполнять Вашингтонский консенсус и выйти из Всемирного банка, МВФ, ВТО. Могу дать почитать для интереса заключение правительства – получается, что в телевизоре все (за), а в реальности все говорят, что несвоевременно. А когда ж будет время, когда нас кончат что ли?» – сказал он.

«Это не случайное внесение закона, это проба сил. Сколько стрел было поломано на переходе (расчетов) стран на (национальные) валюты, с кем общаемся, в рублевую зону. Что делает Центробанк? Центробанк сделал самой никчемной нашу валюту за год. А как же вы выходите в рублевую зону и делаете совершенно неприемлемой вашу валюту? Центробанк с помощью процентных ставок в принципе хоронит остатки обрабатывающих отраслей и обнуляет импортозамещение», – констатировал депутат.

При этом Коломейцев напомнил о введенных ранее преференциях для ряда регионов РФ, которые никак не отразились на улучшении жизни из жителей. «Если есть квоты, есть выгодоприобретатель, который будет эту квоту утверждать за соответствующую мзду. Вы навводили примерно 20 экономических режимов. Я вам с этой трибуны и со своего места тысячу раз просил, дайте депутатам хоть один экономический режим и итог его действия. У нас Нью-Васюки построили – и в Ингушетии, и в Калмыкии – были особые экономические зоны, но только население, народ там лучше жить не стал», – подчеркнул он.

Коломейцев также поставил под сомнение понятие «дружественные страны», что при нынешнем варианте законопроекта правительства создает риски для целостности страны.

«Сколько льгот мы дали на Дальний Восток – во Владивосток и в другие регионы… Если вы посмотрите суммарно, то это нам может обернуться без боли и войны отъемом территории. Потому что был Макиавелли, который говорил: не обязательно вводить войска. Пример вам, Косово. Достаточно организовать тихую миграцию, ассимилировать местное население и через время объявить суверенитет. Поймите, сегодня страна дружественная, а завтра она будет недружественная, даже может сегодня к вечеру. Поэтому к таким формулировкам так легко относиться не надо», – полагает депутат.

«С моей точки зрения, мы делегировали правительству и сейчас достаточно много полномочий. Но почему-то эти полномочия в интересах нашей экономики крайне слабо используются. У нас много разговоров, общаюсь с шестью отраслевыми ассоциациями – сегодня при всей видимости и множественности телевизионных совещаний решить вопрос стало значительно труднее. Это все именно потому, что есть уполномоченные люди, которых никто не знает, кто занимается квотами, подписями и так далее», – отметил он.

«Вы должны сделать этот реестр в открытом виде, чтобы можно было понять, кто – фамилия, имя, отчество – принимает решение по квотам, какой орган. Потому что в данной ситуации вы порождаете для ближнего круга людей, заходящих без стука в ваши кабинеты, возможность безразмерного получения квот и ограничения возможностей их конкурентов. Наших же, понимаете? С нашей точки зрения, этого делать нельзя! Какие ж вы рыночники и за какую конкуренцию, если вы в принципе предлагаете и без того сверхмонополизированный наш рынок отдать на откуп какому-то дяде Васе, который будет квоты эти утверждать?» – заключил Коломейцев.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в закон о таможенном тарифе. Документ предполагает снижение ставок экспортных пошлин при вывозе товаров в дружественные страны, а также введение тарифных квот на вывоз отдельных товаров, произведенных в субъектах РФ, удаленных от рынков сбыта, центров хранения или переработки. «Законопроект разработан в целях предоставления правительству РФ возможности точечной настройки вводимых в РФ мер регулирования экспорта», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

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