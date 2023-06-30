Сокрушительная девальвация: обвал рубля организован искусственно

Нынешнее ослабление российской валюты связано со спекулятивными процессами и является следствием политики Банка России. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, очередная волна сокрушительной девальвации создана финансовыми властями искусственно и может привести к тому, что доллар может подорожать до 120 рублей.

«Все вопросы по поводу обрушения курса российской национальной валюты нужно задавать [главе Банка России] Эльвире Набиуллиной и уже во вторую очередь [министру финансов РФ] Антону Силуанову. В принципе, нынешнее падение курса является продолжением того, что началось еще летом 2022 года, когда Силуанов выступил с заявлениями о том, что экспортеры просят ослабить рубль – так им удобней, потому что у них издержки, а покупатели у них за границей, а внутренние покупатели их не интересуют. Произошло 50-процентное обрушение курса. Сейчас очередная сокрушительная девальвация», – пояснил Колташов.

Как считает эксперт, падение национальной валюты стимулирует неолиберальная финансовая политика, которую проводят Центробанк и минфин РФ. «Если бы правительство вернуло обязательную продажу валютной выручки экспортерами, заставив их жить и работать в рубле, а не ограничивалось лозунгами о том, как хорошо рубль, а на самом деле, все, кто могут, стараются быть не в рубле, – то курс, конечно, был бы другой. Однако наш финансовый блок – это блок неолиберальный. Они ориентируются либо на экспортеров, которым внутренний покупатель не интересен, либо они ориентируются на международных финансовых спекулянтов. А для них обрушение рубля всегда как праздник. Их ставки все были против рубля с конца прошлого года. И решение правительства об отмене обязательной продажи валютной выручки работало на спекуляции, на атаку против рубля. А падающего – подтолкни, как гласит старое экономическое правило… Наши либеральные экономисты не считают внутренний рынок приоритетным, государственную политику здесь приоритетной. Они считают, что надо поддержать вывоз на внешние рынки. То есть – просто ослабить рубль», – подчеркнул он.

«Нынешнее ослабление рубля походит на те процессы, которые у нас имели место с 2008 года и вызывались падением мировых цен на нефть. Нефть падала – рубль падал. На этом основании даже выдумывались всякие законы якобы чисто экономические, а не бюрократические. И сейчас похожая ситуация. Это организованное ослабление рубля. В принципе, его могло бы и не быть. Как мы за это заплатим? Импорт подорожает. Такое падение может еще раз разогнать инфляцию. Будет нанесен удар по внутреннему спросу. Реальные доходы людей по результатам и этой девальвации тоже снизятся. Так что хорошего здесь очень мало», – констатировал Колташов.

В то же время эксперт допустил, что новая девальвация рубля «могла быть согласована на самом высшем уровне» на основе негативных предпосылок. «Первое – это возможность дальнейшего снижение мировых цен на нефть из-за политики высоких ставок на Западе, сокращения западного потребления и развития там всевозможных кризисных явлений типа банковского кризиса в США. Второй момент касается того, что США вводят запрет сейчас на поставку микрочипов в Китай. В ЕС политики уже хором говорят, что нужно запретить покупки в Китае, закрыть китайский рынок. То есть, как ЕС ударил по нам, разрушив торговлю ценой своей собственной экономики (надо сказать, наша экономика все-таки в намного лучшем состоянии), то же самое сделать хотят с Китаем. И в Пекине, похоже, понимают, что это неизбежно. И у нас делают вывод, что если это неизбежно, то будет сильнейший удар по китайской экономике. Надо приготовиться к тому, что возможна девальвация юаня, серьезный спад в Китае, по крайней мере, в некоторых секторах, ориентированных на поставки в Европу товаров. И мы как бы к этому готовимся вот таким первобытным образом, ослабляя рубль», – пояснил эксперт.

«Что касается бюджетного дефицита и расходов на войну, этот фактор не имеет никакого значения в данном случае. Если бы государству было нужно закрыть военные расходы чрезвычайным образом, можно было просто предоставить Банку России в аренду какой-то портфель государственных акций, получить в ответ деньги и закрыть бюджетный дефицит, или потратить часть этих денег на инфраструктурные проекты, чтобы простимулировать еще больше экономику России. Для этого не надо обваливать рубль. Здесь можно использовать другие инструменты некосвенного финансирования расходов правительства, использование всевозможных резервов правительства, денег на счетах, оставшихся от прежних лет. То есть, здесь проблемы нет. Проблемы – политэкономические, не бюджетные», – полагает он.

По его мнению, падение рубля будет продолжаться «до момента, пока его не остановят решением правительства». «Спекулятивную игру можно вести до любого уровня. Можно дообваливать и до 100, и до 120 рублей за доллар. В принципе, если спекулятивная атака на рубль осуществляется полностью свободно и никак не останавливается, то они будут «до сколько будет получаться» – гнать, гнать и гнать, учитывая, что они имеют много негативных сигналов с мирового рынка – цен на зерно, удобрения, нефть дешевая, газ сложно экспортировать, сжиженный природный газ подешевел. Поэтому, когда правительство скажет стоп – горшочек не вари – всё прекратится. Президент и премьер-министр, если они сейчас скажут: так, мы теперь обязываем все компании продавать валютную выручку, вся атака на рубль прекратится немедленно и начнется его укрепление», – считает эксперт.

«Прогнозировать даже не берусь уровень остановки, потому что это вопросы не конъюнктурные, это вопросы политической воли… Пока мы подыгрываем тем, кто не хочет работать в рубле, рублю гарантированы проблемы на каждой кочке. Подбрасывать может довольно сильно», – заключил Колташов.

Сегодня Банк России вновь повысил официальные курсы американской и европейской валют. В выходные и понедельник доллар будет стоить 88,3844 рубля, евро – 96,0195.

Между тем на биржевых торгах «американец» и «европеец» сегодня продавались дороже. Максимальный курс доллара поднимался до отметки 89,61 рубля, евро – до 97,81. Это максимальные значения впервые с февраля-марта прошлого года.

Москва, Мария Соколова

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