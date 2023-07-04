Евро превысил 98 рублей, доллар поднялся выше 90 рублей

Евро и доллар на торгах на Московской бирже во вторник днем заметно растут после снижения по итогам вчерашних торгов. Курс единой европейской валюты взлетел выше 98 рублей, следует из данных торгов. Доллар превысил отметку 90 рублей. Обе валюты достигли максимума впервые с марта 2022 года.

На 13:47 мск курс евро вырос до 98,13 рублей, прибавив 1,49 рубля. Американская валюта к этому времени торговалась на отметке 89,91 рубля (+1,21 рубля).

Спустя 40 минут обе валюты немного откатились от максимальных значений. По состоянию на 14:20 мск, евро торговалась по 97,97 рубля, доллар – 89,9 рубля. Однако уже на 14:33 мск «американец» перевалил отметку 90 рублей и достиг значения 90,04 рубля. На максимуме доллар продержался минуту и откатился до отметки 89,99 рубля. Курс евро к этому времени вновь превысил 98 рублей.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, комментируя ситуацию на валютном рынке, отметил, что «внешний фон для рубля не изменился и остается негативным», передает «Прайм».

«Российская валюта по-прежнему находится под давлением ухудшения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки. Дополнительным негативом для рубля остаются высокие бюджетные расходы», – заявили в компании «БКС Мир инвестиций». Там отметили, что пока не видят «признаков существенного улучшения ключевых факторов ослабления» рубля.

Москва, Наталья Петрова

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