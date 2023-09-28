«Нас просто разорвут, как тузик грелку»: в Госдуме оценили масштабы вреда от действий Набиуллиной и Силуанова

При нынешней финансовой и денежно-кредитной политике руководства Центробанка и министерства РФ финансов у России нет шансов на возрождение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, негативные последствия разгрома страны 30 лет назад еще не преодолены.

«За приватизацию уничтожено более 78 тысяч предприятий… К сожалению, в Роскомимуществе Чубайса (в 1990-х годах) работало более 40 профессиональных сотрудников ЦРУ, которые как раз занимались разгромом ВПК, стратегических отраслей. И вот сегодня мы уже пожинаем то, что происходит и в топливе, и в ценах на товары широкого потребления, и продовольствия», – полагает Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание на опыт Германии, где регулируется порядка 60% стоимости продукции. «У нас же странная ситуация. Второй год подряд рекордный урожай, а цена на хлеб растет… Вот мы внесли шесть законопроектов. Все говорят, что ВТО (Всемирная торговая организация) нам ничего хорошего не принесла. Почитайте отзыв правительства на выход из ВТО… Почитайте на выход из ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), Международного банка реконструкции, из МВФ (Международного валютного фонда)», – отметил он.

«Кстати говоря, [глава Банка России Эльвира] Набиуллина и [глава Минфина Антон] Силуанов до настоящего времени являются исполнительными директорами МВФ от России и строго выполняют все требования Вашингтонского консенсуса. Он заключается в том, чтобы сверхприбыль, получаемую от экспорта углеводородов, выводить в чужие финансы. И мы видим, что происходит не только с выводом капитала, но мы видим, что происходит с плавающим курсом рубля, когда в принципе под разговоры о необходимости перехода на расчет в национальных валютах, фактически, рубль сделали «мусорной» валютой – его девальвировали на 80%. Именно это поднимает рост цен и разгоняет инфляцию», – заявил Коломейцев.

«Но этого оказалось мало. Чтобы завершить импортозамещение, которым занялись наиболее патриотичные предприниматели, была поднята ключевая ставка до 13%. Как вы понимаете, меньше 4% маржи ЦБ коммерческим банкам кредиты не дает. А коммерческий банк, следуя заветам то го же ЦБ, меньше, чем под 4% своих (кредитов) не дает. Сколько получается? 13 и 8 – 21% минимальная ставка. Поэтому мы настаиваем на необходимости изменения кредитно-денежной, финансовой политики. Потому что при продолжении этой политики у нас нет шансов на возрождение. Нас просто разорвут как тузик грелку», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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