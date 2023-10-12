Депутат Госдумы назвал действия Силуанова и Набиуллиной абсурдом и вредительством

Министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина, действуя по указаниям Международного валютного фонда (МВФ), вредят собственной стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, чиновники не понимают, как бороться с инфляцией, и своими действиями лишь разгоняют рост цен.

«В ситуации, когда нам объявлено 17,5 тысяч санкций выполнять рекомендации МВФ, которые выполняют управляющие директора от России [глава РФ Минфина Антон] Силуанов и [глава Банка России Эльвира] Набиуллина, выглядит не просто абсурдным, а даже вредительским… Нам была навязана канализация нефтегазовых доходов с 2003 года, когда цены на нефть были высокими, в золотовалютные резервы недружественных стран. Мы в валюту вкладывали вместо того, чтобы вкладывать в собственные инвестиции. Было навязано, что необходимо неукоснительно бороться с инфляцией – делать таргетирование инфляции до 4%. Это на русском языке означает сжатие денежной массы при том, что у них ни в одной стране «Двадцатки» ниже 90% монетизации экономики нет. Что такое монетизация? Это соотношение денег в экономике по отношению к ВВП», – пояснил Коломейчев.

Парламентарий также полагает, что МВФ навязал России плавающий курс рубля. «В результате – странная борьба. Вот все мы тут стоящие одеты, к сожалению, в импортные одежды, потому что наши не производят. Ее предприниматели везут, покупая доллар. Если вы сделали доллар в 100,5 (рублей), как это сегодня по курсу, предприниматель должен купить там, привезти, – это же плюс к вашей цене, потом торговая надбавка 40% и в результате вы разгоняете инфляцию, потому что у вас растет цена. Но это же импортируемая инфляция… А у нас заблуждение у Банка России о том, что надо гасить разбушевавшийся спрос. С моей точки зрения, они не ходят в продовольственный магазин и магазины промтоваров. Если там бОльшая часть покупает по 100-150 граммов колбасы и если им отвесили 200, то они судорожно ищут, как заплатить за эти 200. Это что у нас, перегретый спрос? Это продукты для пропитания», – подчеркнул он.

«С одной стороны, они (ЦБ) провоцируют рост цен, а с другой стороны, повышая ключевую ставку они таргетируют инфляцию и сжимают денежную массу. Это приводит к убиению остатков производства. Кроме этого, плавающим курсом и ключевой ставкой 13% они убивают зарождающее импортозамещение… Уверены, что данное мнение Банка России глубоко оторвано от нужд людей. Ну а если посмотреть позицию еще и нефтедобывающих компаний, которые чтобы не упустить акциз в 3,259 трлн (рублей) сделали саботаж в заключении уборочной и начале осенне-полевых работ, мы глубоко убеждены, что такие вопросы должны решаться не уговорами, а мы предлагали 5 вариантов закона о национализации. Национализировали базу, и тогда у вас, по крайней мере, и цены упадут, потому что база контролируется в себестоимости», – полагает депутат.

При этом Коломейцев заявил, что Банк России и Минфин не понимают, каким образом регулировать инфляцию и стимулировать рост экономики. «Джозеф Стиглиц – единственный из Нобелевских лауреатов, делая годовой доклад о состоянии экономики, всегда уделяет внимание, в том числе, России. Он говорит, что если вы действительно хотите бороться с инфляцией, то вы должны вкладывать в инфраструктуру. Инфляция даже в 15% для вас не страшна, если вы строите заводы, но при этом вы индексируете зарплаты, пенсии, социальные выплаты. Через пять лет она без вашего участия (упадет) за счет насыщения товарного рынка. А у нас хотят не строить заводы, а заглушить даже тем, кто начал строить без их участия, и ждут, когда Господь Бог с небес порешает наши земные проблемы нашей экономики. Это глубокое заблуждение», – считает он.

«Если мы не откажемся от требований МВФ, которые с упорством, достойным лучшего (применения) реализует Минфин и ЦБ – обратите внимание, вот нам страны «Семерки» объявили потолок цен ($60 за баррель) на энергоносители, вчерашний внесенный закон Минфина как раз «бюджетным правилом» поставил цену отсечения $60 за баррель. Кто на кого работает? Вместо того, чтобы вкладывать и улучшать национальное благосостояние своей страны и своей экономики, опять давайте вкладывать, чтобы у нас еще миллиардов $400 (Фонда национального благосостояния) забрали… Будем рекомендовать все-таки переработать внесенный в Госдуму доклад об основных направлениях денежно-кредитной политики, потому что считаем её ошибочной», – уточнил депутат.

Кроме того, парламентарий напомнил, что о вносимых ранее законопроектах о выходе России из ВТО и МВФ, на что было получено отрицательное заключение правительства. «Почему у нас два управляющих и один исполнительный директор МВФ? Потому что МВФ заставляет нас быть одним из депозитариев МВФ в рублях. Мы за это время взяли от них до 2000 года $22 млрд, но заплатили им гораздо больше. С 2000 года мы не взяли ни одного кредита. Но в том числе за наши отчисления финансируется война на Украине», – констатировал он.

«ВТО должна торговые споры решать. А если незаконно объявили 17,5 тысяч санкций, где ж тогда эта ВТО? Вы вчера слышали ответ [главы Минэкономразвития Максима] Решетникова, что нам полезна (ВТО). Непонятно, чем полезна, если вас загнали в угол, говорят – сюда нельзя, туда нельзя, это не продавайте, это не покупайте, а вы по-прежнему считаете, что вам это полезно», – задался вопросом депутат.

«Надо уходить от двойственности. Если мы признаем, что против нас воюет весь Запад – страны «Семерки», то нам надо адекватно отнестись к ним и не поставлять им ни уран, ни титан, ни алюминий, ни тем более – нефть и газ. А у нас получается какая-то странная позиция, когда мы врагам, которые из нашего алюминия и титана по нам ракеты стреляют, а мы им поставляем. Получается, что кому война, а кому мать родная. А это почему происходит? В журнале «Форбс» есть интересная табличка в предпоследнем номере. 117 долларовых миллиардеров российских, из них 47 имеют двойное-тройное гражданство. С нашей точки зрения, вот это и есть базовый вопрос, почему не принимаются ключевые решения. Нам надо принимать решения либо во благо и будущее страны, или продолжать служить этой олигархии, которая в принципе многократно предала страну… Надо не по телевизору клеймить, а правоохранительным органам работать», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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