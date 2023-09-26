«При таких друзьях нам врагов не надо»: в Госдуме обвинили Набиуллину в реализации антироссийских планов Запада

Банк России во главе с Эльвирой Набиуллиной добился того, чего не смог коллективный Запад своими санкциями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его оценке, повышение ключевой ставки ЦБ серьезно ударили по отечественной экономике.

«Мы получили обнадеживающие данные Росстата, что у нас экономический рост по итогам 2-го квартала составил почти 5% в год. И, казалось бы, тенденция, складывающаяся в 3-м квартале, тоже позитивная, и мы могли бы иметь более высокий экономический рост. И самое главное, если посмотреть на структуру экономического роста, то основными отраслями, внесшими максимальный вклад в экономический рост, являются отрасли, производящие продукцию с высокой степенью переработки, с высокой добавленной стоимостью – это обрабатывающие производства, в которых мы сейчас наблюдаем рост, у меня нет статистики по всей стране, но по крупнейшим промышленным рост наблюдается от 10 до 15%», – пояснил Гартунг.

Парламентарий обратил внимание, что ЦБ повышением ключевой ставки «поставил крест на всех инвестиционных планах компаний, которые и создали этот экономический рост». «Подчеркиваю, они не только экономический рост создали, они создали предпосылки для истинного создания суверенитета страны – технологического суверенитета. Особенно важно это в условиях проведения специальной военной операции. Сегодня война машин и естественно, тот, кто впереди по технологическому развитию, тот и имеет преимущества, и не только на поле боя. К сожалению, сейчас ситуация складывается несколько иначе», – констатировал парламентарий.

При это Гартунг назвал ошибочным повышение ключевой ставки ЦБ в прошлом году и позитивным введение регулятором валютных ограничений. «Вот эти валютные ограничения сбалансировали резкий скачок нашего баланса экспортно-импортных операций – резко обрушился импорт, экспорт был большой, поток валюты был большой, и этот дисбаланс привел к скачкам курса рубля, соответственно, это привело к тому, что начали расти цены. Введя валютные ограничения, ЦБ смог сбалансировать эту ситуацию и в течении года ситуация выправилась, курс рубля даже переукрепился больше тех ожиданий, которые были в экономике страны», – напомнил он.

«Сейчас другая несколько ситуация, но причина скачка курса доллара та же самая – разбалансировка экспортно-импортных операций. Вместо того, чтобы вернуть те самые валютные ограничения, которые дали год назад положительный эффект, Центробанк ничего лучше не придумал, как поднял ключевую ставку, что полностью остановило инвестиции в расширение производственных мощностей», – констатировал депутат.

Парламентарий обратил внимание, что заявленная главная цель повышения ставки ЦБ – якобы «охладить» разогрев экономики – укладывается в рамки западной антироссийской политики. «Я внимательно следил за заявлениями членов совета директоров и председателя ЦБ и, скажем так, своей целью они ставят – остановить разогрев экономики. То есть они фактически прямо говорят, что их задача остановить инвестиционную активность в отраслях, создающих максимальную добавленную стоимость. Вспоминаю поговорку – «при таких друзьях нам врагов не надо». То, чего не смогли добиться своими санкциями западные наши «партнеры», добиваются находящиеся внутри страны руководители ЦБ, экономического блока», – заключил Гартунг.

Комментируя это заявление, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Гартунгу принять участие во встрече с Набиуллиной и ее заместителями, которая запланирована в нижней палате парламента 10 октября.

Москва, Мария Соколова

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