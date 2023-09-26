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Вторник, 26 сентября 2023, 15:03 мск

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Госдума вызвала Набиуллину на разговор

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы

В нижней палате российского парламента запланирована встреча с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной и ее заместителями. Об этом сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас будет 10 октября встреча с руководством ЦБ: с председателем, с заместителями. Договорились, что в ней будут принимать участие руководители фракций плюс один депутат от фракции, а также руководители комитетов», – сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

Ранее депутаты неоднократно высказывали серьезные претензии к действиям Центробанка в связи с девальвацией рубля, повышением ключевой ставки и созданием условий для роста инфляции и «заморозки» промышленного развития.

В частности, депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев подчеркивал, что политика Банка России банкротит отечественную экономику. Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявлял о необходимости отставки главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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