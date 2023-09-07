ЦБ РФ нанес двойной удар по экономике: в Госдуме вновь потребовали отставки Набиуллиной и Силуанова

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов вновь заявил о необходимости отставки глав Минфина и Банка России Антона Силуанова и Эльвиры Набиуллиной. По его оценке, нынешняя финансовая политика приводит не только к обесцениванию рубля, росту цен и кредитных ставок, но и наносит сокрушительные удары по реальному сектору экономики.

«Финансисты ЦБ, похоже, представляют экономику страны в виде боксерской груши, по которой можно наносить удары с двух рук, и намерены продолжать эту политику. Сначала Центробанк отпускает рубль в свободное падение, отказываясь от эффективных механизмов валютного регулирования. Нас месяцами уверяют, что в девальвации нацвалюты нет ничего страшного, хотя вслед за падением рубля взлетают цены. Но, несмотря на успокоительные заявления, ЦБ в итоге «экстренно» повышает ключевую ставку. Это, как мы и предсказывали, не помогает – в последние дни рубль опускается ниже значений 15 августа. И следующий «логичный» шаг ЦБ – новое повышение ставки. Дорожают не только товары, но и кредиты – они становятся все более недоступными для граждан, бизнеса, промышленности. Весь реальный сектор экономики сгибается под тяжестью двойных ударов», – констатировал Миронов.

В этой связи политик продолжает настаивать на отставке главы ЦБ и министра финансов. «Нужен другой статус самого Центробанка, чтобы все ключевые финансовые решения принимались не единолично ЦБ, а с участием представителей Госдумы, правительства, президента», – подчеркнул он.

«Текущая финансовая политика играет на руку только банкирам, офшорным аристократам, тем, кто вывозит из страны сырье и выводит деньги. Интересы страны и граждан оказываются на последнем месте. Сегодня нужно менять не только такую финансовую политику, но и самих финансистов. Требования нашей партии об отставке главы ЦБ и министра финансов по-прежнему актуальны», – заключил Миронов.

Накануне глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин назвал «великим преступлением» повышение ключевой ставки Центробанком, который таким образом разгоняет цены, сокращает доходы россиян и создает серьезные проблемы для реального сектора экономики, в том числе АПК.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности» и остановить обвал нацвалюты.

Тем не менее, после повышения ставки курсы американской и европейской валют после непродолжительного перерыва вернулись к росту. Официальный курс доллара на сегодня составляет уже 97,8439 рубля, евро – 105,0789 рубля. Сегодня на Мосбирже «американец» достигал 98,56 рубля, «европеец» поднимался до 105,70.

При этом в ЦБ планируют дальнейшее повышение ключевой ставки.

Москва, Мария Соколова

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