«Доходы населения упали. Экономика грохнулась»: в Госдуме оценили последствия политики Набиуллиной

Политика Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной банкротит отечественную экономику. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев. По его оценке, повышение ключевой ставки не остановит девальвацию рубля и не снизит уровень инфляции.

«Доходы населения упали. Экономика грохнулась. Но что интересно – количество олигархов выросло на 22 человека, а их состояние увеличилось на 15 трлн рублей. А бюджет при этом потерял 3,5 трлн рублей. Получается, что наша экономика работает вроде бы как не на страну, а на какую-то кучку олигархов, которым достается куча прибыли – вместо того, чтобы эта прибыль работала на всю нашу экономику», – констатировал Арефьев.

При этом парламентарий сообщил, что в комитете Госдумы по финансовым рынкам с участием представителей Центробанка прошло совещание, на котором пытались найти обоснование повышению ключевой ставки до 13%. «ЦБ не высказался откровенно: зачем? Они назвали две причины – это для укрепления рубля и для снижения уровня инфляции. Давайте посмотрим, а как же повлияло на укрепление рубля повышение ключевой ставки? А никак совсем! Как месяц назад было около 100 рублей за доллар, так и осталось. То есть, эта задача повышением ключевой ставки не выполнена. Давайте посмотрим, какова инфляция. Уровень инфляции они прогнозировали где-то на 5,2%, потом сказали 7%, а вчера в представленных документах ожидаемая инфляция оказалась уже 11,5%», – обратил внимание депутат.

«То есть, ЦБ знает, что инфляция будет более 11%, и повысил ключевую ставку на 2 месяца раньше – для того, чтобы поднять доходность банковской системы. Так выходит, у нас ЦБ заботится только о деньгах банкиров, но не об экономике. Банкиры получат свое, ключевая ставка их обогатит. А что будет с экономикой?» – задался вопросом Арефьев.

В этой связи парламентарий обратил внимание, что на сегодняшний день в коммерческих банках можно получить кредит по ставе 21-40%. «Может такие проценты платить наша экономика? Не сможет. Если экономика кредиты не возьмет, значит – остановятся строящиеся и действующие заводы, развития экономики не будет, импортозамещение не будет никакого. А тогда какой же смысл во всей этой денежно-кредитной политике, если мы возвращаемся к тому, от чего ушли? Что будет с народом? А народ сегодня задолжал огромную сумму коммерческим банкам. Перекредитоваться нельзя, потому что ключевая ставка подняла кредиты выше, чем они брали раньше. Значит – под банкротство попадают ипотечники, все заемщики, которые брали кредиты, и это пойдет череда банкротств. Если эти банкротятся, то начнут банкротиться из-за неплатежей и банки мелкие, которые не получат возврата денег. Обанкротятся строительные организации, которые не получат денег по ипотеке. А в результате, у нас окажется банкротом вся экономика», – подчеркнул Арефьев.

«Почему ЦБ заботится только о банках, а не о всей экономике? Во всем мире ключевая ставка не превышает 1-3%, развивается экономика, кредиты доступны, но только не у нас. У нас все время ключевую ставку задирают до 15-19%, до скольки угодно, чтобы затормозить развитие экономики. ЦБ задаст вопросы – ну, хорошо, мы будем держать на 3% ключевую ставку, а кто убытки будет оплачивать? А убытки оплачивают из золотовалютных резервов, которые размещены ЦБ в западных банках. Они России не приносят никакой пользы. Так заберите их оттуда и компенсируйте убытки от ключевой ставки в России. Тогда и экономика заработает, и кредиты будут доступными, тогда и импортозамещение станет реальностью», – заключил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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