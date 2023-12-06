Мигрант надругался над школьницей в Сергаче – Бастрыкин запросил отчет о расследовании

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту надругательства над школьницей в Нижегородской области со стороны мигранта.

Согласно данным следствия, в городе Сергаче приезжий из Средней Азии совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела», – сообщили в СК РФ.

По информации «Московского Комсомольца», выходец из Узбекистана, приехавший в Россию на заработки, с балкона заметил прогуливающуюся на улице14-летнюю школьницу, уговорил подняться к нему в квартиру, после чего надругался над ней. Девочка, придя домой, семиклассница сообщила обо всем матери. Женщина обратилась в полицию.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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