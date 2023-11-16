«Воюем…» Глава минпромторга РФ Мантуров решил не отвечать на вопросы о поставках ресурсов врагам России

Министерство промышленности и торговли РФ предпочитает не отвечать на проблемные вопросы, которые касаются поставок российского сырья в недружественные государства и новой волны приватизации. В ответ на официальный запрос редакции РИА «Новый День» с просьбой прокомментировать, в том числе, перспективы импортозамещения пресс-служба ведомства Дениса Мантурова, который сам не решился на личное интервью с журналистами под предлогом занятости, отделались общими словами.

Как известно, в Госдуме регулярно звучат заявления, что России в условиях специальной военной операции необходимо отказаться от экспорта ресурсов в недружественные государства, которые используют сырье из РФ для производства вооружений и боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. Редакция РИА «Новый День» решила напрямую поинтересоваться: какова позиция министерства по этой проблеме. Почему сохраняется экспорт российского сырья в недружественные РФ государства? Какие последствия возможны после прекращения поставок?

В минпромторге решили почему-то на эту тему промолчать, хотя проблема более чем очевидна. Как неоднократно отмечал депутат Госдумы Николай Коломейцев, «вот они нам 17 тысяч санкций, а мы им, смотрите, в Америку – ядерное топливо, титан, алюминий и кучу других редкоземельных металлов, которые используются в ракетах, которые потом стреляют по нам, и не только». И это не считая нефть и газ. Молчание министерства выглядит в условиях фактической войны с Западом очень и очень странно.

Остался также без ответа вопрос, насколько оправданна в нынешних условиях продажа госдоли в крупных предприятиях, в том числе, ведущего в стране производителя этилового спирта – «Росспиртпрома». В министерстве Мантурова также предпочли не озвучивать свою позицию, хотя речь идет именно о сфере ответственности этого ведомства.

Минпромторг, как оказалось, не имеет собственной позиции и по проблеме выхода-невыхода России из Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, последняя из которых, даже исходя из названия, точно входит в сферу ответственности Мантурова. «Вопросы находятся в компетенции Минэкономразвития России и Минфина России», – парировали в министерстве.

Редакцию РИА «Новый День» также очень интересовал вопрос об импортозамещении, о провале которого регулярно заявлялось в прошлом году, и эта проблема остается весьма и весьма актуальной, поскольку речь идет именно об экономическом суверенитете России. «Насколько в процентном соотношении отечественная промышленность (по отраслям) зависит от иностранных компонентов, оборудования? В какой перспективе (сколько ориентировочно лет) Россия способна построить суверенную экономику и перейти на собственные производственные мощности и комплектующие?» – спросила редакция РИА «Новый День».

В минпромторге, к счастью, дали понять, что озабочены решением этой проблемы, но при этом некоторый «осадочек» всё же остался. Судите сами – цитируем ответ министерства:

«Российская Федерация тесно вовлечена в мировую рыночную экономику. Сейчас в отраслях промышленности используется разная доля импортных комплектующих. На конец 2022 года доля отечественной продукции составляла 61%. Однако заметим, что сейчас по ряду отраслей локализация у нас оценивается в баллах, а не процентах.

В настоящее время мы планируем заместить наиболее критически-важные номенклатурные позиций как готовой продукции, так и комплектующих.

В сентябре нами утверждена методика формирования отраслевых перечней критической промышленной продукции, которые включают наиболее приоритетную конечную продукцию, а также сырье, материалы и комплектующие. Это пролонгация отраслевых планов импортозамещения с целью их увязки с бюджетным циклом и закрепления ежегодных результатов.

Для достижения этих целей уже действуют механизмы государственной поддержки как общесистемные (обратный инжиниринг, Единая субсидия на НИОКР, программы ФРП (комплектующие изделия, автокомпоненты, формирование компонентной и ресурсной базы)), так и отраслевые (ППРФ 1872 (судовое оборудование), ППРФ 109 (электронные компоненты).

Что касается перспектив и планов то все они прописаны в Сводной стратегии обрабатывающей промышленности и отраслевых документах».

Вроде бы ответ министерства звучит обнадеживающе, но явно слишком маловато конкретики. А пассаж о том, что «сейчас по ряду отраслей локализация у нас оценивается в баллах, а не процентах», – вообще вызывает недоумение. В теории, можно и в условных «ёжиках» и «птичках» считать, но реальный процент-то от этого не изменится. Складывается ощущение, что в перспективе этой «балльной системой» решили всех окончательно запутать, как с начислением пенсий.

Более-менее вменяемый ответ редакция РИА «Новый День» получила только на одну тему: «Как девальвация рубля и повышение ключевой ставки Банка России повлияли на ситуацию в отечественной промышленности? У Вас есть опасения, что высокие кредитные ставки затормозят развитие производств?»

«Эти факторы оказывают неравномерное влияние на отечественную промышленность: для экспортеров это преимущество, а для тех, кто более зависим от импорта – наоборот негативный фактор», – пояснили в минпромторге и заверили: «При этом опасений нет, так как государством запущены меры поддержки (прежде всего, КИП), которые должны снивелировать риски».

Впрочем, и в этом ответе можно разглядеть громадную проблему. Министерство Мантурова, отвечая на предыдущий вопрос, почему-то не решилось похвалиться успехами в импортозамещении, показав цифру только на конец 2022 года, когда доля отечественной продукции, по оценке того же минпромторга, составляла лишь 61%. Получается, что риски-то есть, и очень даже существенные.

Стоит отметить, что в Госдуме, которая по закону обязана осуществлять парламентский контроль в том или ином виде над действиями правительства РФ, министра промышленности и торговли пока не записали в экономические иноагенты, как главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и главу минфина РФ Антона Силуанова. Это обстоятельство вселяет некоторую надежду, что минпромторг все-таки начал работать на благо России, хотя ещё в прошлом году 8-летнее импортозамещение оставалось практически только на бумаге.

Москва, Светлана Антонова

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