«В сторону садомазохизма…» – спикер Совета Федерации назвала неприемлемой ситуацию с импортозамещением в России

Ситуация с импортозамещением в России вызывает тревогу – степенность, с которой идет этот процесс, является неприемлемой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом дискуссия на эту тему, по ее мнению, зачатую скатывается в садомазохизм.

«Дискуссия на эту тему очень активно идет в обществе, и иногда она скатывается немножко, на мой взгляд, в сторону такого садомазохизма. Импортозамещение понимается по-разному. Некоторые считают, что важно заменить, сделать импортозамещение, заменив одну импортную продукцию западных стран, которые наложили санкции, на такую же продукцию из дружественных нам стран. Этот процесс идет, наверное, он неизбежен на какое-то время», – отметила она.

При этом Матвиенко полагает, что правильней было бы проводить импортозамещение, в первую очередь, «в критически важных отраслях – заменить импортную составляющую на собственную, отечественную, родную». «И не просто заменить, а сделать ее следующим поколением, сделать более высокотехнологичной с тем, чтобы заложить потенциал и экспортный. Вот этим надо заниматься очень серьезно. Работа эта небыстрая. Нельзя сказать, что до конца года мы с нею справимся», – пояснила она.

В этой связи спикер Совфеда обратила внимание на «степенность» работы по импортозамещению, хотя одним из шести основных направлений развития страны президент РФ Владимир Путин назвал «технологический суверенитет». «Над этим правительство работает сейчас очень серьезно. С другой стороны, меня настораживает еще все-таки такая некоторая степенность что ли… вот, давайте к 30-му году, давайте что-то к 35-му году… жаль только в это время прекрасное жить уже придется ни мне и ни вам. Вот это тоже неправильно. Вот сейчас не должно быть – 2 года на обсуждение, 3 года на разработку проектной сметной документации, потом еще 2 или 3 года на запуск пилотного проекта. Вот такой режим сейчас неприемлем. Он должен быть очень короткий, сжатый, эффективный – на приоритетное направление нужно не жалеть ресурсов финансовых, кадровых, административных», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Вот как сказал президент: скажем, с 1 января 2023 года должны заработать по-новому промышленные кластеры. Вот конкретное, правильное решение. Пусть кто-нибудь осмелится не выполнить его!» – заявила Матвиенко.

«Таких вопросов, которые требуют оперативного решения, достаточно много. Это не означает, что мы не должны думать стратегически за дальний горизонт. Должны безусловно, но только то, что требует такой стратегической отработки. В целом, сейчас очень важно всем работать как такая единая, эффективная, дружная команда, понимающая, что делать, как делать и обеспеченная кадрово людьми, способными работать вот в таких форс-мажорных, кризисных условиях», – заключила спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

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