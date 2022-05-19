Нереальный курс рубля и провал в импортозамещении: в Госдуме оценили состояние российской экономики

В России денежно-кредитная политика Центробанка не дает развиваться экономике, создавая самые дорогие в мире деньги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. В то же время, по его словам, Россия также рискует «пересесть» с западной на «китайскую иглу» при нынешнем походе к решению проблем с импортозамещением.

«У нас сегодня есть импортные комплектующие даже в продукции ВПК, потому что российские аналоги гораздо сложнее сделать, они дороже, потому что процедуры их одобрения для постановки в специальные изделия очень сложные. Если компоненты используются китайские, то там просто принимаются сертификаты китайской стороны – там все гораздо проще. Мало того, они субсидируют свой экспорт, и поэтому китайские аналоги просто в разы дешевле. Вот к чему мы пришли... Учитывая, что сейчас нам объявлена экономическая война, блокада, многие западные страны просто ушли, то есть прервали наши связи… С этой иглы мы должны сейчас слезать, но ни в коем случае не сесть на китайскую иглу. Это очень важно», – подчеркнул Гартунг.

Как считает депутат, Россия рискует никогда не решить вопрос импортозамещения. «Нужно вводить антидемпинговые пошлины, с демпингом Китая нужно бороться, иначе мы вернемся к той же самой ситуации, что и была. Мы никогда из нее не вылезем», – констатировал он.

Также парламентарий обрушился с критикой на денежно-кредитную политику Банка России. «Ключевая ставка в России 14%, инфляция прогнозная – 17%. ФРС (США) – ставка 0,75-1%, инфляция – 8,5%. ЕС – ставка 0,25%, инфляция – 6%. Китай – ставка 3,7%. То есть, получается, что у нас самые дорогие в мире деньги. Ну, откуда будет у нас финансирование? Как будет развиваться экономика, если у нас самые дорогие в мире деньги? А теперь еще курс рубля! Посмотрите, у нас сейчас курс рубля 63 (за доллар), все успокоились. Да потому что нечего покупать стало! Курс рубля не отражает реального состояния дел. Поэтому нужно, первое, резко снижать ключевую ставку и дальше снижать как можно быстрее, и, второе, конечно же ослаблять валютное регулирование, чтобы мы как-то мы щупали, где какой курс должен быть. Считаю, что нужно вернуться хотя бы к тому, который был до 24 февраля, хотя бы этот», – заявил Гартунг.

В то же время депутат напомнил о двух с лишним триллионах рублей дополнительных доходов за прошлый месяц, которые лежат мертвым грузом в «кубышке». По его мнению, эти средства как раз и можно использовать для поддержания спроса, и такое предложение уже было озвучено правительству, правда, «обратной реакции пока нет». «Почему мы не проиндексируем пенсии на 20%?.. Это же спрос, прежде всего. Это не только справедливо по отношению к гражданам, но это и спрос на российскую продукцию», – отметил он.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на запланированные к принятию законопроекты, которые могут негативно повлиять на бизнес-климат в стране. «Мы тут скоро будем рассматривать законы такие интересные, когда можно будет собственника любого предприятия отстранить и ввести внешнее управление. Так вот – в отношении российских граждан этого делать ни в коем случае нельзя, потому что некому будет работать», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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