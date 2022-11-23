«Доктор отдельно, больные – отдельно»: думская фракция КПРФ поставила «двойку» главе Минздрава РФ

Более половины россиян не удовлетворены качеством и состоянием системы здравоохранения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, комментируя итоги работы минздрава РФ во главе с Михаилом Мурашко, который сегодня выступал в нижней палате парламента на «правительственном часе». По мнению политика, программу «Земский доктор» надо отменять, так как это напрасная трата средств.

«К сожалению, судя по ответам на вопросы, которые мы направляли министру заранее и судя по тому отчету, который он представил нам на фракции, ни тревога наша не услышана, ни понимание того, что более половины нашего российского населения не удовлетворены, мягко говоря, состоянием здравоохранения и доступностью этого самого здравоохранения», – пояснила Останина.

Парламентарий особо обратила внимание отсутствие планируемого результата по программе «Земский доктор», которую, «по сути, надо закрывать». «Напрасная трата денег. Да, деньги есть, деньги берут – миллион отдельно, доктор отдельно, а больные отдельно. То есть, этот доктор на селе не задерживается, возвращается в большой город, идет в коммерческую медицину, но при этом миллион уже ушел из бюджета. Конечно, гораздо рациональней было бы потратить эти деньги на то же самое сельское здравоохранение, чтобы создать ФАПы там, где живут наши люди», – полагает Останина.

При этом депутат рассказала об ужасающей ситуации в Первомайском районе Оренбургской области. «Приезжаю. Полный ДК собрался, выступает бывший федеральный судья, которая честно сказала, что здесь не живут, а доживают. Отсутствует здесь роддом. Но даже доживающие люди не имеют возможности похоронить своих родственников. Ведь до чего дошло – в отсутствие патологоанатома люди вынуждены ехать за 130 км на своих легковых автомобилях, где впереди сидят они, а на заднем сиденье они везут труп. Возвращаются обратно, а вместо бывшего морга бюро ритуальных услуг платное. Надо платить 65 тысяч рублей, чтобы похоронить, а пенсия 12 тысяч рублей. Нет детского стоматолога, нет педиатра в районе. Ближайшая больница – 130 км. Но при этом нет среднего персонала в районной поликлинике! Поэтому сегодня, конечно, мы ставим этому министерству «двойку!» – заключила Останина.

Стоит отметить, что сегодня на «правительственном» часе в Госдуме глава Минздрава признал кадровую проблему. По его словам, дефицит врачей в России составляет около 25-26 тысяч человек, среднего медперсонала – около 50 тысяч. Как считает Мурашко, нехватка некритичная, но важная.

Напомним, программа «Земский доктор» действует с 2012 года и завершится в 2024 году. Проект призван поддержать специалистов здравоохранения, которые переедут работать в отдаленные населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек. При переезде врачам выплачивается единовременно 2 млн рублей, фельдшерам – 1 млн. При этом специалист сам решает, куда вложить полученные средства.

Москва, Мария Соколова

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