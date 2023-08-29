«Пятая колонна» в действии: ЦБ и Минфин реализуют план Байдена по разрушению экономики России

Обрушение курса рубля и повышение ключевой ставки Центробанка являются вредительством, направленным на разрушение отечественной экономики и национальной промышленности. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, такие действия могут являться основанием для арестов и публичного процесса.

«Повышение ключевой ставки почти никакого влияния на курс рубля оказать не может! Но дальнейшее повышение ставки – выше 12% (заявленное ЦБ на сентябрь) может создать только разочарование в российской экономике и бегство капитала. Все это повышение ставки, которое [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина сейчас проводит, как и повышение до 20% в 2022 году, усилило, на мой взгляд, панику, деструктивные процессы в экономике и бегство капиталов. Это чистой воды вредительство либо очень странное тупое доктринерство, основанное на экономической безграмотности», – сказал эксперт.

Экономист обратил внимание, что повышение ключевой ставки ЦБ не создает предложения валюты на внутреннем рынке. «Единственное, что оно может давать, – это повышать доходность депозитов, но не механически. И тут как раз вопрос: а зачем нашим финансистам, экспортерам выходить из офшоров и заходить в рубль? Только для того, чтобы получить здесь доходность? А если рубль ещё будет падать? А если есть информация, что есть заговор обвалить рубль ещё больше?» – отметил он.

«Президент США Джо Байден же не просто так сказал про 200 рублей за доллар – люди работают, стараются. Все разговоры про «пятую колонну» – не пустые. Что делает повышение ставки, какой эффект оно оказывает на экономику? Во-первых, оно валюту из офшоров на наш рынок не приводит. Во-вторых, обвал рубля начался с отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами в конце прошлого года даже в доле 50%. С этого момента рубль покатился в пропасть безостановочно практически… То есть – в принципе, все это было организовано. Сперва нужно было создать условия для обрушения рубля и вовлечение капиталов в спекулятивную игру против рубля. Это было сделано. Потом рубль обвалился, ещё обвалился и ещё. Потом Банк России «обнаружил» это, и повысил ставку до 12%, заявив, что это какая-то мера», – констатировал эксперт.

При этом Колташов подчеркнул, что все это происходит на фоне «очень неплохих экономических результатов первого полугодия». «У нас весьма недурные результаты первой половины экономического года с точки зрения развития промышленности, торговли, внутренней экономической активности. Это все сейчас под ударом находится. Пресловутые выгоды экспортеров, о которых нам столько говорили, что чем дешевле стоит рубль, тем лучше для экспортеров, – это так себе аргумент. Потому что эти экспортеры валюту в Россию не возвращают. Они ее не хотят возвращать, потому что мы им не нужны здесь», – пояснил он.

«Что происходит (после повышения ключевой ставки)? Кредит сразу дорожает, становится убийственно дорогим в экономике. Банк России и Минфин делают кредит неподъемным для предприятий и для покупателей недвижимости, автомобилей. Одновременно с этим они провели операцию по обваливанию рубля и в результате вся структура расходов у домашних хозяйств поменялась: стало жить тяжелее, цены все выросли и вырастут ещё. Как следствие, люди оказываются в положении, что они по имеющимся кредитам платят очень туго. Естественно, они не будут наращивать потребление в экономике. То есть – для развития промышленности фундамент удалось подорвать или хотя бы частично разрушить ослаблением курса», – отметил экономист.

По его оценке, в такой ситуации не может идти речи ни о каком инвестиционном планировании. «Такая неопределенность курса, когда рубль летает и почти на 100% может падать к доллару – доллар, кстати, не вырос, подчеркиваю, доллар остался на месте, это рубль уронили -как можно вообще в этой экономике что-то планировать?! Это сумасшедшая ситуация! Мы вышли на гиперинфляцию, то есть выше 15% реальную годовую инфляцию», – считает он.

«Это чистое вредительство, направленное на уничтожение российской экономики, разорение среднего класса, разрушение политики развития национального производства, реализуемой правительством. В принципе, то, что сделано, является основанием для арестов и публичного процесса», – заключил Колташов.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности». Неправительственные эксперты считают такое решение неэффективным. По их оценке, укрепления национальной валюты ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не следует, но при этом высокая ставка сильно ударит по экономике РФ и спровоцирует рост инфляции.

Вместе с тем в Госдуме вновь заявили необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова. При этом лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов назвал Банк России крупнейшим иноагентом в РФ, который выполняет западный план по обвалу российской нацвалюты для создания условий обнищания россиян. «Дешевеющий рубль влечет за собой рост цен и обнищание населения, сжатие спроса и рост издержек для бизнеса», – подчеркивал политик.

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс доллара вновь поднимался до 96,2825 рубля, евро – до 104,0825. Банк России повысил на завтра, 30 августа, официальный курс американской валюты до 95,7070, европейской до 103,4765.

Москва, Мария Соколова

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