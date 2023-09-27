«Мы же знаем, из-за чего это происходит…» Путин устроил выволочку правительству РФ за рост цен на автомобильное топливо

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству более оперативно реагировать на рост цен на автомобильное топливо. Об этом глава государства сказал на совещании с представителями кабинета министров.

«Ну, мы же знаем, из-за чего это происходит… в связи с ценами на нефть – ну, понимаете, что будет дальше… Это же не первый раз, правильно? Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыли, отправляя на экспорт. Всё понятно… Но задачи у нас другие» – заявил Путин.

При этом глава государства обратил внимание на продолжающийся рост розничных цен на автомобильное топливо, несмотря на принятые правительством решения. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут… В некоторых регионах люди ездят покупают дизель в соседних регионах, потому что у них ничего не снижается. А в отдельных регионах даже подросла цена», – констатировал Путин, отметив, что уже неоднократно обращал внимание на эту ситуацию.

«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать. Мы уже с вами говорили, чтобы и они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна… Но, тем не менее, я попросил бы вас реагировать более оперативно», – сказал президент, обращаясь к вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Правительство 21 сентября в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке ввело временное ограничение на его экспорт. Чуть раньше были увеличены нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд аграриев с оперативной корректировкой объемов.

В летние месяцы биржевая стоимость бензина и дизтоплива в России постоянно росла, устанавливая новые рекорды. Подорожание продолжилось и в сентябре, в том числе на автозаправках. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснял такую ситуацию отсутствием системных мер для стабилизации цен и постоянной сменой «правил игры» со стороны правительства, в частности, министерства финансов.

В начале сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК. Тогда же председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин поставил вопрос о целенаправленном подрыве основ безопасности страны.

Москва, Анастасия Смирнова

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