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Четверг, 21 сентября 2023, 14:32 мск

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Кабмин России ввел ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Решение принято в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», – говорится в сообщении правительства.

В кабмине напомнили, что ранее власти для стабилизации ситуации на топливном рынке увеличили нормативы поставок автомобильного бензина и дизтоплива на биржу. Кроме того, организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявлял о готовности кабмина принять кардинальные решения для стабилизации цен и поставок на внутреннем топливном рынке.

Надо отметить, что биржевые цены на бензин и дизтопливо в среду, 21 сентября, продолжили заметное снижение. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стоимость бензина Аи-92 упала на 5,74% – до 61 883 рублей за тонну, Аи-95 стал дешевле на 3,97% – 66 521 рубль за тонну. Цена дизтоплива снизилась на 2,15%, до 71 869 рублей. Биржевые цены на бензин значительно падают третью торговую сессию подряд.

В последние месяцы стоимость бензина и дизтоплива в России постоянно росла, устанавливая новые рекорды, параллельно увеличивалась стоимость топлива на заправках. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснил подорожание бензина и дизельного топлива тем, что на российском рынке нет системных мер для стабилизации цен, а Минфин постоянно меняет «правила игры».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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