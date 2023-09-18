«Это ненормально»: в Российском топливном союзе раскрыли причины рекордного роста цен на бензин

На российском рынке отсутствуют системные меры для стабилизации цен на автомобильное топливо, в результате чего наблюдается рекордный рост его стоимости. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, дисбаланс возник на фоне постоянного изменения «правил игры» со стороны министерства финансов РФ.

«На сегодняшний день происходит разбалансировка внутреннего и внешнего рынков – то, о чем недавно говорил президент на ВЭФ. Чтобы внутренний рынок был насыщен, необходимо обеспечить премиальность внутреннего рынка относительно экспорта. До относительно недавнего времени такая балансировка обеспечивалась привязкой таможенных пошлин и курса рубля к внешним ценам. Росли цены внешнего рынка, соответственно, росли таможенные пошлины и укреплялся рубль. Это обеспечивало при росте внешних цен все равно премиальность внутреннего рынка», – отметил Аркуша.

Глава топливного союза обратил внимание, что с 2015 года, когда был проведен так называемый «налоговый маневр», налоги были перенесены на добывающий сектор. «С каждым годом рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) пропорционально снижает таможенные пошлины, и в 2024 году они должны обнулиться. Но при этом очень важно подчеркнуть, что в «налоговом маневре» был еще один аспект очень важный, о котором сейчас все забывают, – чтобы не допустить при росте НДПИ и снижении таможенных пошлин роста цен на внутреннем рынке, должны были ежегодно снижаться акцизы. Если бы все было так, как было задумано, у нас сегодня акцизы были бы около 3 тысяч рублей за тонну вместо 12-ти. И, наверное, у нас в балансировке внутреннего и внешнего рынков было бы все благополучно», – пояснил он.

«К сожалению, интересы Минфина – бюджета, дорожных отраслей и так далее – превалировали над интересами нефтяной отрасли, и акцизы не то, что не снижались, они каждый год повышались. В 2018 году это дошло до крайней степени, когда у нас резкий рост внешних цен привел к резкому росту цен внутри страны. И тогда появились первые нерыночные решения – заморозка цен в рознице, потом индикативные цены, а потом пришли к так называемому демпферу, который по сути дела обеспечил реализацию налогового маневра в его первоначальном виде. Демпфер – это снижение налоговой нагрузки на отрасль, чтобы обеспечить по сути дела премиальность внутреннего рынка. И 2019 год мы прошли очень благополучно. Но потом интересы Минфина опять стали превалировать – демпфер стали резать и вкривь, и вкось. В этом году его сначала немножко снизили, с сентября его урезали в 2 раза, и мы увидели резкий рост экспортной альтернативы относительно внутреннего рынка», – констатировал глава топливного союза.

По его словам, такие решения привели к росту «серого» экспорта, нарушению баланса спроса и предложения на рынке. «Предложение снизилось, в первую очередь, на бирже, и это привело к росту цен. Нужны какие-то системные меры в этом плане. Одной из таких мер являются те предложения, которые прозвучали на совещании у зампредседателя правительства Александра Новака в пятницу – это введение таможенной пошлины большой – $250 с тонны, 25 тысяч рублей… Таможенные пошлины возвращаются тем компаниям, которые обеспечили рекомендации Минэнерго по производству, экспорту и продаже через биржу. На сегодняшний день такие рекомендации не выполняются по ряду причин. И вот это решение, с одной стороны, закрывает все возможности для «серого» экспорта… и стимулирует нефтяные компании выполнять рекомендации Минэнерго, поскольку им в этом случае будет возвращаться таможенная пошлина... Надеюсь, что эти принятые решения в моменте позволят решить проблему», – отметил Аркуша.

«Назвать это системной мерой пока не могу. Но слова, прозвучавшие из уст президента, являются прямым указанием для правительства, в первую очередь, для Минфина, Минэнерго – обеспечить премиальность внутреннего рынка относительно внешнего с использованием экономических рычагов влияния… Необходимы те решения, которые были приняты, реализовывать в том виде, в каком было задумано – не менять правила игры по ходу игры, не подстраиваться под конъюнктурные изменения ситуации. Возвращаюсь к налоговому маневру в качестве примера. Задуман был по одному, развивался по-другому – менялся в ходе. Необходимы системные решения, направленные на стабильное развитие отрасли и обеспечение нормальных ценовых показателей», – считает глава топливного союза.

При этом Аркуша обратил внимание на ещё один дисбаланс в отрасли. «На сегодняшний день в ряде регионов оптовые цены выше розничных. Это ненормально. Не может бизнес покупать дорого, а продавать дешево, не может работать в убыток. Это сразу привлекает внимание налоговых органов со всеми вытекающими последствиями… Оптовый рынок у нас олигопольный – развивается как рынок, а розничный рынок у нас регулируется. И здесь тоже стоит вопрос: что такое инфляция? Потребительская инфляция – это одно, промышленная инфляция – это совершенно другое. Может, стоит пересмотреть подходы и все-таки целеуказание должно быть – рост цен в пределах промышленной инфляции, что, наверное, правильно. В качестве примера – в прошлом году у нас цены не росли розничные, а инфляция была 12%. И эту инфляцию мы видим сегодня в росте эксплуатационных расходов. В принципе, для розничной сети эксплуатационные расходы выросли в 1,5 раза, а в цене это не отразилось, хотя сегодня мы, к сожалению, с этим столкнулись», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что сегодня биржевые цены на дизтопливо и бензин Аи-92 вновь побили исторические рекорды, подскочив до 74 694 и 70 508 рублей за тонну, соответственно. Эксперты отмечали, что взлет стоимости топлива спровоцировал, в том числе, Минфин РФ через корректировку топливного демпфера, выплаты по которому с сентября сокращены на 50%.

Как сообщал «Новый День», ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

Москва, Мария Соколова

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