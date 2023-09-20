Вице-премьер РФ заявил о готовности к кардинальным мерам для стабилизации топливного рынка

Правительство РФ готово принять кардинальные решения для стабилизации цен и поставок на внутреннем топливном рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.

По его словам, возникла диспропорция именно на оптовом рынке. «Сейчас мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок. Вы видите, в последние две торговые сессии на бирже цены на бензин упали прилично, примерно на 4% суммарно, сегодня видим снижение цен на дизтопливо. Работа, которую мы проводим, приводит к тенденции того, что рынок балансируется», – отметил вице-премьер.

«Если понадобятся более кардинальные решения, которые мы обсуждали на совещании, то мы эти решения готовы будем принять», – подчеркнул Новак.

Стоит отметить, что сегодня биржевые цены, действительно, заметно снизились. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стоимость бензина Аи-92 упала на 3,98% до 65 651 рублей за тонну, Аи-95 подешевел ещё более значительно – на 5,06% до 69 272 за тонну. Дизельное топливо уменьшилось в цене на 2,12% до 73 447 рублей за тонну, хотя еще накануне превышало уровень в 75 тысяч рублей.

В Госдуме сегодня жестко раскритиковали правительство РФ за топливный кризис. Депутаты заявили, что такая ситуация является результатом умышленных действий и похожа на вредительство. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильным комитетам вести ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо.

Москва, Светлана Антонова

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