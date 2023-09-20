«Умышленные действия»: в Госдуме обвинили «Единую Россию» и Центробанк в намеренной дестабилизации ситуации в стране

Повышение цен на автомобильное топливо и создание его дефицита в России в период уборочной и осенней посевной являются умышленными действиями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, крайне непонятна в этих условиях позиция «Единой России», а также действия Банка России, который, как считает парламентарий, работает на обогащение узкой группы, в том числе, из недружественных стран.

Коломейцев обратил внимание, что накануне в Госдуме «единороссы» отказались поддерживать запрос в министерство энергетики РФ о ситуации с горюче-смазочными в период активных сельхозработ. «Непонятна позиция правящей партии, учитывая, что завершение уборочной и начало осенней посевной совпало с резким взлетом цен на энергоносители на 40%. С нашей точки зрения, это вообще-то умышленные действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране», – заявил Коломейцев.

«У нас какие-то странные рекорды – чем выше урожай с стране, тем выше цена на хлеб. Притом, что мы там энное количество обещаем отдать бесплатно. И это людям не очень понятно. При этом шесть нефтеперерабатывающих заводов по непонятным причинам в условиях дефицита дизтоплива и бензина остановлены на ремонт. Или у нас в стране никто не управляет или управляют те, кто хотят дестабилизировать страну», – подчеркнул депутат.

При этом парламентарий раскритиковал политику Центробанка. «Крайне непонятна позиция Банка России, который, в принципе с нашей точки зрения, работает на интересы 10-ти крупнейших банков и на обогащение узкой группы людей, в том числе, из недружественных стран, потому что 44% дивидендов Сбербанка и в прошлом, и в этом году отправлены в недружественные страны. Вдумайтесь, в условиях СВО за прошлый год из 1 трлн выплаченных 670 млрд ушли в недружественные страны. Вообще непонятна политика властей нашей страны», – заключил Коломейцев.

Напомним, биржевые цены на автомобильное топливо в России рекордно повышаются с лета. Накануне на торгах стоимость дизтоплива вновь обновила рекорд и достигла 75 036 рублей за тонну. Параллельно начали повышаться цены на автозаправках.

Эксперты отмечали, что взлет стоимости топлива спровоцировал, в том числе, Минфин РФ через корректировку топливного демпфера, выплаты по которому с сентября сокращены на 50%.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале проверки обоснованности подорожания автомобильного топлива.

Москва, Мария Соколова

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