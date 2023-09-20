Госдума будет ежедневно мониторить цены на автомобильное топливо

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на топливный кризис в период полевых работ аграриев и поручил профильным комитетам вести ежедневный мониторинг стоимости ГСМ. При этом он обратил внимание, что за семь месяцев текущего года было произведено на 6% больше топлива, чем за тот же период прошлого года, тогда как АПК нужно всего 3%.

«Откуда дефицит?» – обратился Володин к первому заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину. Спикер Госдумы подчеркнул, что ситуация с нехваткой и удорожанием топлива привела к существенным издержкам. «Президент дал поручение правительству РФ решить этот вопрос, учитывая, что это ключевая проблема», – констатировал Володин.

Комментируя топливный кризис, Сорокин со своей стороны отметил, что на росте цен сказалась девальвация рубля и дефицит дизельного топлива на мировом рынке, чем воспользовались недобросовестные участники рынка, которые занимались «серым экспортом».

«Разница между внутренней ценой и экспортной альтернативой до сих пор очень существенная, она сейчас превышает 20 тысяч рублей на тонну, что для недобросовестных участников рынка создает стимул вывозить. Над этим сейчас идет работа, мы в ближайшие дни предпримем достаточно радикальные шаги, они уже находятся в правительстве, чтобы эту возможность прикрыть, вне зависимости от того, какая разница и какой дифференциал», – уточнил Сорокин.

По его словам, минэнерго РФ рассчитывает, что меры будут приняты в ближайшие дни, что приведет к снижению биржевых цен на топливо.

«Это вопрос дней, когда эти меры должны быть приняты. Это повлияет существенно на цену – она уже начала идти вниз, за последние два дня на 7% по бензину и 1,2% по дизелю сегодня. И это падение продолжится», – заверил первый замминистра энергетики РФ.

Стоит отметить, что сегодня биржевые цены, действительно, заметно снизились. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, стоимость бензина Аи-92 упала на 3,98% до 65 651 рублей за тонну, Аи-95 подешевел ещё более значительно – на 5,06% до 69 272 за тонну. Дизельное топливо уменьшилось в цене на 2,12% до 73 447 рублей за тонну, хотя еще накануне превышало уровень в 75 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»