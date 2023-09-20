«Извините, можно ставить вопрос о вредительстве»: в Госдуме жестко раскритиковали правительство за топливный кризис

Нынешний топливный кризис в России является вредительством со стороны правительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. При этом политик обратил внимание, что кабинет министров почти год игнорирует поручение главы государства и рекомендации Госдумы по снижению тарифов на электроэнергию для сельхозпроизводителей.

«К сожалению, отношение к этой отрасли (АПК) у правительства, у вице-премьера, напомню, эту отрасль Виктория Абрамченко курирует как вице-премьер, вот не на том уровне, на каком это должно быть для главных союзников России в дни особых испытаний, многочисленных санкций и так далее… Те правительственные решения или не решения в вопросах обеспечения топливом наших аграриев во время уборочной страды, сейчас посевная, мы считаем, что это не просто недолжное отношение. Извините, можно ставить вопрос о вредительстве. Как так могло случиться, чтобы трактора и комбайны в эту страду либо вообще не имели топлива, либо получали с повышением на десятки процентов от запланированных расходов. Это примерно то же самое, что перестать поставлять топливо в армию и флот», – заявил Нилов.

При этом парламентарий напомнил, что предыдущий «час правительства» в Госдуме с участием главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева был в декабре прошлого года. «В постановлении Госдумы были включены конкретные пункты: обеспечить выполнение поручения президента РФ по снижению для сельхозтоваропроизводителей тарифов на электроэнергию. Это постановление Госдумы правительству. Этот пункт даже не начинало правительство обсуждать и никаких движений, никакого решения нет», – констатировал он.

«Вот начинать надо со спроса и не с министра сельского хозяйства, а с премьер-министра и вице-премьера. Госдума для чего принимает эти постановления?.. Электроэнергия как была, иногда в разы, у сельхозпроизводителей выше, чем для других участников рынка слишком свободного, так и происходит», – подчеркнул Нилов, добавив, что и подорожание дизтоплива, и дорогая энергия ложатся в рост цен на выращенные аграриями продукты питания.

Ранее сегодня, повышение цен на топливо и создание его дефицита в Госдуме назвали умышленными действиями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране.

Напомним, биржевые цены на автомобильное топливо в России рекордно повышаются с лета. Накануне на торгах стоимость дизтоплива вновь обновила рекорд и достигла 75 036 рублей за тонну. Параллельно начали повышаться цены на автозаправках.

Эксперты отмечали, что взлет стоимости топлива спровоцировал, в том числе, Минфин РФ через корректировку топливного демпфера, выплаты по которому с сентября сокращены на 50%.

В начале сентября министр сельского хозяйства РФ, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале проверки обоснованности подорожания автомобильного топлива.

Москва, Мария Соколова

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