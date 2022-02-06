Определены главные «герои» России 2021 года: «борцы» с коронавирусом, партия «уничтожения пенсионеров» и «инфляционные террористы»

Главными «героями» России по итогам 2021 года признаны чиновники-«борцы» с пандемией коронавируса – глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и прочие руководители, которым удалось своими «заботливыми» и противоречивыми решениями ввести население страны в состояние перманентной депрессии. Судя по итогам читательского голосования на сайте РИА «Новый День», на их фоне «блекнет» даже глава государства Владимир Путин.

Результаты рейтинга главных «героев», ярко негативно отличившихся в прошлом году, явно отражают те проблемы, которые стали для россиян самыми острыми. «Героизм» чиновников, отвечающих за противодействие коронавирусу, отметили большинство участников опроса – 22,75% (874 голоса). Второе место получила партия «Единая России» 13,85% респондентов (532). Ее победа на выборах в Госдуму с обещаниями о расширении социальной поддержки населения обернулась очередным отказом отменить пенсионную реформу и нежеланием вернуть даже индексацию пенсий работающим пенсионерам. Замыкают тройку лидеров – «инфляционные террористы» во главе с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Решения, которые, вопреки официальным заявлениям, не приводят к стабилизации цен, в том числе на продукты первой необходимости, оценили 13,09% проголосовавших (503).

В таких условиях президент РФ Владимир Путин, поручения которого стали слишком часто саботироваться на разных уровнях «вертикали» его власти, занял лишь четвертое место. Его «героизм» отметили 10,85% участников опроса 417 голосами. Топ-5 замыкает министр финансов РФ Антон Силуанов, деятельность которого многие эксперты политики считают вредительской (8,2%, 315 голосов).

Далее в рейтинге «героев» следуют вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, призывавший наводнить страну мигрантами, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, устроивший явно неуместный дорогой пиар с космическим кинопроектом, а также бессильный против кризиса кабинет министров Михаила Мишустина и сотрудники службы исполнения наказаний, организовавшие пыточную в российских колониях и СИЗО.

Замыкают список президенты США, Украины и Белоруссии – принципиальный борец с «российской угрозой и агрессией» Джо Байден, воинствующий комедиант Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, который давно называет себя последним союзником России, но признал Крым российским только в прошлом году.

Голосование, предполагавшее выбор нескольких вариантов ответов, проходило на сайте РИА «Новый День» с 30 декабря 2021 года по 6 февраля 2022 года. В опросе приняли участие 1285 респондентов.

Москва, Светлана Антонова

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