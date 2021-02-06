Собянин оказался «лучше» Путина: определены главные «герои» России 2020 года

Главным антигероем 2020 года россияне считают мэра Москвы Сергея Собянина, который в начале пандемии возглавил штаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом и стал «законодателем мод» в сфере ограничений и запретов под эгидой COVID-19. В рейтинге читательских антипатий столичный градоначальник опередил даже президента РФ Владимира Путина и оппозиционного политика Алексея Навального.

Бывший тюменский губернатор и мэр города Когалыма Сергей Собянин, которому москвичи советовали возглавить исправительное учреждение и перестать третировать население, в рейтинге главных «героев» России-2020 занял первое место с 21,26% (747) голосов пользователей.

Президент, потерпите, «на все времена» Владимир Путин не сумел обойти собственного ставленника, и стал только вторым: худшей персоной года лидера государства считает 20,69% (727) участников голосования. Напомним, что в минувшем году глава государства обеспечил себе возможность нового срока в президентском кресле с помощью реформы Конституции, для изменения которой придумали новый неконституционный формат. Чиновники всех уровней и силовики регулярно демонстрируют, что без Путина в стране развалится все, потому что без него не могут ни принять нужный населению закон, ни даже объявить 31 декабря выходным днем. Однако движение в этом русле возвращает страну в эпоху застоя, когда партийные топ-менеджеры фактически умирали от старости в своих кабинетах.

Логично замыкает тройку лидеров антирейтинга оппозиционер Алексей Навальный, который, как считают многие, «подыгрывал» ранее Кремлю своими яркими провокациями во внутренней политике, а в 2020 году превратился во внешнеполитический «инструмент» Запада. В итоге этим инструментом отлично воспользовалась российская власть, чтобы еще крепче закрутить гайки и окончательно завести в невероятно узкие рамки любые уличные протестные акции. Навального антигероем года считают 14,06% (494) читателей «Нового Дня».

На четвертом месте оказался «НЕ гробовщик» российского космоса Дмитрий Рогозин, его место в шорт-листе «героев» года определили 11,07% (389) пользователей. Как известно, Роскосмос не достиг космических успехов в 2020-м году – и причины очередного провала Рогозин решил списать на пандемию. При этом госчиновник обладает столь тонкой душевной организацией, что реагирует на критику журналистов исками в суд. Так, теперь благодаря решению Останкинского суда официально считается, что Рогозин – не «гробовщик российского космоса», он не развалил космическую отрасль страны и не войдет в историю как человек, похоронивший российскую космонавтику.

«Коронавирусный» кабинет министров во главе с Михаилом Мишустиным с 10,42% (366 голосов) оказался на пятой строчке рейтинга главных «героев»-2020. Оказалось, что новый камин создает кризисы не хуже старого – к примеру, весь год страну сотрясали скандалы с «ковидными» выплатами врачам, недоступными для бизнеса мерами господдержки, проблемами у граждан с ипотечными каникулами и другими мерами, которые должны были поддержать жителей страны во время пандемии. Так что не зря правительство Мишустина называют достойным преемником чиновников Медведева: и те, и другие действуют под лозунгом «денег нет, но вы держитесь».

Шестое место среди «героев» года с 4,36% (153 голоса) занял самый знаменитый «экологичный» российский олигарх, миллиардер Владимир Потанин. В 2020 году дочерняя компания его «Норникеля» устроила крупнейшую для российского севера экологическую катастрофу, и закономерно получила от Росприроднадзора счет на 148 млрд рублей. Если бы Потанин заплатил эту сумму сразу, мог бы пропиариться как самый экологически ответственный миллиардер мира. Но жадность оказалась сильнее. Платить все равно придётся: накануне Росприроднадзор выиграл суд, а если Потанин подаст апелляцию, это только еще глубже зароет в мазутную грязь его репутацию.

На седьмой позиции в качестве «авторитетного» примера года читатели утвердили главу Белоруссии Александра Лукашенко, который с помощью силовиков и большой крови сумел усидеть в президентском кресле. Восьмое место занял «законодательный дуэт года» из сенатора Андреяй Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова, девятое – обладатель читательского звания «репрессивный порыв года» депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Десятое место читатели «Нового Дня» отдали теперь уже государственному Сбербанку с его потрясающим рекламным «выхлопом» на 2,5 млрд рублей в кризисный год, одиннадцатое – главному «другу» России президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, замыкает рейтинг осужденный за смертельное ДТП «актер года» Михаил Ефремов.

Отметим, что читатели предложили включить в рейтинг «героев» прошедшего года бессменного лидера ЛДПР, отличающегося резкими высказываниями Владимира Жириновского, председателя «Социалистической партии Российской Федерации», признанного политзаключенным Николая Платошкина, а также горячо «любимую» россиянами главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая в год пандемии регулярно поражала воображение даже обладающих медицинским образованием жителей страны. В число антигероев года должны войти и выгодоприобретатели маркировки лекарств, считают читатели «Нового Дня»: лоббисты этого закона сумели в самый разгар пандемии оставить россиян без необходимых препаратов.

Голосование, предполагавшее выбор нескольких вариантов ответов, проходило на сайте РИА «Новый День» с 30 декабря по 6 февраля. В опросе приняли участие 2871 человек.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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