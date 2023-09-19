«Всё заряжено на рост цен»: эксперт оценил последствия рекордного роста биржевой стоимости автомобильного топлива

Финансово-экономическая политика российских властей подталкивает к повышению стоимости автомобильного топлива, после чего последует повсеместное повышение стоимости остальных товаров. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По его оценке, «пока всё заряжено на рост цен». «Эти рекорды стоимости бензина и солярки выскочат потом во всех ценниках – где 10%, где 20%. Очевидно, что нам нужен устойчивый рубль, нужно отыграть назад это его обесценивание. А это упирается в массу противоречий в финансовой политике, и повышение ставки Банком России ничего не решает», – отметил он.

«Когда рубль обваливали на волне повышения мировых цен на нефть, то было сломано классическое правило прежних лет: рубль всегда падал на падающей нефти и укреплялся на дорожающей. И когда нефть дорожала последние месяцы, а рубль падал, это означало, что мы не просто должны почувствовать мировой рост цен на топливо, но с поправкой ещё на упавший рубль. Поэтому взлет в цене бензина и дизельного топлива – это закономерное следствие этого вот финансового маневра, который ни в коей мере не является стихийным, а является результатом целой суммы мероприятий, который пролоббировали и провели наши экономические неолиберальные чиновники», – отметил Колташов.

Напомним, биржевые цены на автомобильное топливо в России рекордно повышаются с лета, подорожав уже более чем на 10 тысяч рублей за тонну. Накануне стоимость дизтоплива и бензина Аи-92 вновь в очередной раз побила исторические максимумы, подскочив до 74 694 и 70 508 рублей за тонну, соответственно. Параллельно начали повышаться цены на автозаправках.

Эксперты отмечали, что взлет стоимости топлива спровоцировал, в том числе, Минфин РФ через корректировку топливного демпфера, выплаты по которому с сентября сокращены на 50%.

Как сообщал «Новый День», ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале проверки обоснованности подорожания автомобильного топлива.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»