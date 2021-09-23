Правительство РФ отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам

Правительство РФ отказалось поддержать внесенный в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Как следует из заключения кабинета министров, повышение размера выплат требует дополнительных расходов, но депутаты не указали источники финансирования.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту принятие соответствующего федерального закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Вместе с тем в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», – говорится в документе, а также отмечается, что ранее правительство РФ трижды отказывалось поддержать похожие инициативы в 2017, 2019 и в 2020 годах.

Законопроект был внесен группой депутатов Госдумы от ЛДПР и их однопартийцем – сенатором Сергеем Леоновым. Авторы документа предлагали возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года.

«Отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности», – подчеркивалось в пояснительной записке.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Правительство РФ объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда, причем в кабмине заявляли, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие. Занимавший тогда должность премьер-министра лидер «Единой России» Дмитрий Медведев отмечал, что работающие пенсионеры реализуют какие-то дополнительные собственные потребности, поэтому вполне «справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала». «Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы», – пояснял он.

Сам ПФР планировал сэкономить на отказе от индексации 87,1 млрд рублей. Между тем, уже в 2016 году Счетная палата объявила о том, что численность работающих пенсионеров в первом квартале года внезапно сократилась сразу на 36% – с 15 млн на 1 января до 9,6 млн на 1 апреля, так что дополнительно потребовалось 40,6 млрд рублей. Позже выяснилось, что ПФР при верстке своего бюджета счел работающими всех пенсионеров, кто в течение 2015 года трудился хотя бы короткое время.

Проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабинету министров подготовить предложения по ее возобновлению. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Тем не менее, положительное решение до сих пор не принято, хотя обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают принятые летом 2020 года поправки к Конституции.

Москва, Светлана Антонова

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