Деньги вдруг нашлись: «Единая Россия» объявила о готовящейся индексации пенсий работающим пенсионерам

Партия «Единая Россия» объявила, что направила в правительство РФ предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее заявление первого заместителя руководителя фракции «ЕР» в Госдуме Андрея Исаева сегодня размещено на официальном сайте партии.

«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», – сообщил Исаев, отметив, что обсуждение предложений «Единой России» уже прошло в Пенсионном фонде (ПФР) и минтруда РФ. «Посмотрим, какой ответ дадут коллеги [из правительства] в связи с поручением президента», – сказал он.

Ранее вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам поднял президент Владимир Путин на встрече с руководителями партийных фракций в Госдуме. Глава государства поручил кабинету министров подготовить предложения по ее возобновлению. При этом обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают принятые летом поправки к Конституции.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была законодательно отменена в России в конце 2015 года и не производилась с 1 января 2016 года. Правительство РФ объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита ПФР, причем в кабмине заявляли, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие. Занимавший тогда должность премьер-министра лидер «Единой России» Дмитрий Медведев отмечал, что работающие пенсионеры реализуют какие-то дополнительные собственные потребности, поэтому вполне «справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала». «Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы», – пояснял он.

Сам ПФР планировал сэкономить на отказе от индексации 87,1 млрд рублей. Между тем, уже в 2016 году Счетная палата объявила о том, что численность работающих пенсионеров в первом квартале года внезапно сократилась сразу на 36% – с 15 млн на 1 января до 9,6 млн на 1 апреля, так что дополнительно потребовалось 40,6 млрд рублей. Позже выяснилось, что ПФР при верстке своего бюджета счел работающими всех пенсионеров, кто в течение 2015 года трудился хотя бы короткое время. Позднее для расчетов были взяты данные на конец третьего квартала, поэтому данные скорректировали.

Оппозиция в Госдуме регулярно поднимала вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все инициативы такого рода блокировала «Единая Россия» при отрицательной оценке законопроектов правительством.

Летом 2018 года занимавший должность министра труда РФ Максим Топилин заявил, что на эти цели потребуется дополнительно 250 млрд рублей в год, однако в РФ нет таких ресурсов. К концу 2018 года тему индексации вновь поднял Дмитрий Медведев и даже поручил правительству проработать предложения на этот счет, но в январе 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство к этому шагу не готово.

Судя по оценкам наблюдателей, решением о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам «ЕР» фактически начинает предвыборную кампанию в Госдуму. Выборы в нижнюю палату парламента запланированы на сентябрь 2021 года.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 09.10.20

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