Кремль – об индексации пенсий работающим пенсионерам: «Вопрос будет прорабатываться»

Правительство РФ будет прорабатывать вопрос по возобновлению индексаций пенсий работающим пенсионерам. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Вопрос все-таки находится в ведении правительства и, конечно, вопрос, что называется, будет прорабатываться, обсуждаться», – сказал пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС), отметив, что у Кремля нет позиции на этот счет.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложила вернуться к обсуждению индексации пенсий работающим пенсионерам. В обращении отмечалось, что Минтруд в ответ на очередное обращение профсоюзов по этому вопросу сообщил, что «приостановление индексации пенсий работающих пенсионеров соответствует действующему законодательству». Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Такое решение было принято для сокращения дефицита Пенсионного фонда России.

Добавим, что вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам регулярно поднимала оппозиция в Госдуме, но все подобные инициативы блокировала «Единая Россия» при отрицательной оценке законопроектов правительством. Как сообщал «Новый День», кабмин ссылался на отсутствие средств в бюджете на эти цели.

В начале октября вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам поднял президент Владимир Путин на встрече с руководителями партийных фракций в Госдуме, поручив кабинету министров подготовить предложения по ее возобновлению. Отметим, что обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают принятые летом поправки к Конституции. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Позднее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерство выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, поддержка нужнее неработающим пенсионерам. Министр полагает, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам несправедлив, потому что те получают и зарплату, и пенсию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.11.20

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