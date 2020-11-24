В Совфеде рассказали о повышении пенсий в 2021 году

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По словам сенатора, прибавка к пенсиям почти в 1,5 раза превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, в текущемм году составит 3,7-3,8%. «То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», – приводит слова Бибиковой «Парламентская газета».

Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Такое решение было принято для сокращения дефицита Пенсионного фонда России. Вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам неоднократно поднимала оппозиция в Госдуме, однако Минфин выступает против, заявляя, что поддержка нужнее неработающим пенсионерам. В начале октября вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам поднял президент Владимир Путин на встрече с руководителями партийных фракций в Госдуме, поручив кабмину подготовить соответствующие предложения. В Кремле позже заверили, что данный вопрос будет обязательно прорабатываться правительством. Надо отметить, что обязательную ежегодную индексацию пенсий как неработающим, так и работающим пенсионерам в России предусматривают принятые летом поправки к Конституции.

Сенатор также сообщила, что с 1 февраля будут повышены ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. «Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год – пока он 3,8%», – пояснила Бибикова.

Кроме того, добавила сенатор, с 1 апреля будет проиндексирована социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». На сегодняшний день он составляет 2,6%, но в дальнейшем показатель могут скорректировать, отметила Бибикова.

Москва, Наталья Петрова

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