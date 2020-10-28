Минфин саботирует поручение Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам

Минфин России выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил глава ведомства Антон Силуанов в Госдуме. По его словам, поддержка нужнее неработающим пенсионерам. Так министр финансов отреагировал на вопрос главы думского комитета Ярослава Нилова о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами.

Парламентарий обратил внимание главы Минфина на то, что есть поручения президента РФ о подготовке предложений по возврату выплаты пенсий работающим пенсионерам с учетом индексаций. По его словам, в Госдуме знают о позиции министерства финансов, выступающего против возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако, отметил депутат, можно рассмотреть вопрос об индексации пенсий отдельным категориям работающих пенсионеров – инвалидам и тем, кто получает маленькую зарплату.

Силуанов в ответ заявил, что в первую очередь следует оказать помощь неработающим пенсионерам. «На наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые не работают, и именно это учтено в бюджете», – сказал глава Минфина, чьи слова приводит ресурс dumatv.ru.

По его словам, «пенсия – это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен». В этой ситуации «вопрос даже не в деньгах, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите – давайте еще и индексировать пенсию», указал Силуанов (цитата по ТАСС). Он назвал несправедливым, когда «после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы».

Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Такое решение было принято для сокращения дефицита Пенсионного фонда России. В правительстве РФ при этом заявляли, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие.

Как сообщал «Новый День», оппозиция в Госдуме регулярно поднимала вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все инициативы такого рода блокировала «Единая Россия» при отрицательной оценке законопроектов правительством. Кабмин ссылался на отсутствие средств в бюджете на эти цели.

В начале октября вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам поднял президент Владимир Путин на встрече с руководителями партийных фракций в Госдуме, поручив кабинету министров подготовить предложения по ее возобновлению. Отметим, что обязательную ежегодную индексацию пенсий в России предусматривают принятые летом поправки к Конституции. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.10.20

Активисты МО «Лахта-Ольгино» вышли на улицы с пикетами против переезда АБЗ №1. / Депутаты Госдумы добились встречи с Голиковой. / В Свердловской области легализуют митинги у административных зданий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»