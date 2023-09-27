«Нужны крепостные…» Бориса Титова обвинили в миграционном лоббизме интересов олигархов

Предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова упростить трудовую миграцию в Россию для граждан Юго-Восточной Азии является безответственным и противоречит позиции главы государства. По мнению экспертов, подобные заявления являются лоббизмом интересов отдельных бизнесменов, которым нужны не рабочие кадры, а крепостные.

В частности, глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов назвал заявление бизнес-омбудсмена «безответственным и совершенно необоснованным». «Эти выступления больше похожи на лоббистские тирады по принципу «вложили в уста, озвучил, отработал». Понятно, что Титов и его структура «продавливали» истории конкретных уголовных дел, потом были предложения о помиловании беглых олигархов, а теперь всё чаще звучит миграционная тема. Но каждый раз возникает ряд обоснованных вопросов: «А где же здесь государственные и общественные интересы? Где хоть какое-то мало-мальски подготовленное с позиции экономики обоснование на каждое подобное предложение? Почему вроде бы российский омбудсмен не говорит о шагах по восстановлению и развитию внутреннего рынка труда, подготовки/переподготовки профессиональных российских кадров? Где предложения, полезные для страны и её граждан, а не конкретно заинтересованных бизнесменов? И главное, где хоть какая-нибудь ответственность за свои слова перед страной и обществом?» – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

«Хотя это же примитивный принцип обычных лоббистов: заказ получен, будем за него давить, отрабатывать. Главное только, чтобы наша страна всё это выдержала», – подчеркнул Кабанов.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский со своей стороны отметил, что подобные заявления Титова противоречат мнению главы государства Владимира Путина, который ранее говорил, что «интересы россиян важнее миграционного притока». «Титов верен себе. Важно другое: истинные причины нехватки кадров (как и, скажем, ослабления рубля) не определены, общие слова не в счет, однако рецепты, как всегда в России, сыплются как из рога изобилия. В каких сферах имеется дефицит и почему? Только в деталях: если в строительстве, то в каком? Если в промышленности, то в какой? У нас вообще-то 48 промышленных отраслей. Если в сфере услуг, то где? В банках, ресторанах, перевозках? Отсылки на COVID и демографическую яму неуместны. С таким же успехом можно ссылаться на войну 1812 года», – отметил он в своем телеграм-канале.

«Титовцам и вообще всем промышленникам нужны не кадры, а крепостные. Чтоб платить им гроши, обустраивать им жизнь в хлеву и нагружать переработками. Господа из 90-х забыли, чем и когда кончилось время дворянства и купечества», – заключил Кричевский.

Накануне бизнес-омбудсмен предложил упростить механизм трудовой миграции для граждан Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Мьянмы, Сингапура, Филиппин и т.д. При этом он считает, что нужно отменить обязательность экзамена по русскому языку, истории, основам права, и выдавать визы в онлайн-режиме по заявлению работодателя. Титов считает, что дефицит рабочей силы – путь к тупику в экономике, несмотря на риск потери национальной идентичности РФ.

Стоит отметить, что Титов продвигает тему активного привлечения иностранной рабочей силы в РФ многие годы. Десять лет назад он выступил за легализацию нелегальных мигрантов, заявив, что если они уедут, то российская экономика обвалится. При этом он назвал популизмом «заигрывание с антимиграционными настроениями граждан».

В понедельник, 25 сентября, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в России с начала года количество тяжких преступлений с участием мигрантов возросло на 32% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Москва, Мария Соколова

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