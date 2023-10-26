«Это саботаж и безобразие!..» Зюганов заявил о бюджетной блокировке поручений Путина

Правительство и Центробанк РФ саботируют обозначенные главой государства Владимиром Путиным цели развития страны, и такое положение сохранится в ближайшие три года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме, комментируя проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. По его оценке, принятый сегодня в первом чтении документ не приведет Россию к победе и является тупиковым.

«Мы принимаем бюджет в условиях опасной войны. Он будет успешным, если мы ликвидируем раздвоенность власти и выполним послания президента. В условиях войны главное – централизация ресурсов и успешное управление, когда и фронт и тыл действуют заодно. В этом бюджете всего два раздела растут – раздел, связанный с нашей спецоперацией… и второй раздел – растет баснословно долг. В конце трехлетки будем платить по долгам пости 2,5 трлн. Никакой необходимости в этом нет. Если бы вы приняли наши предложения, бюджет бы минимум 45 трлн. Это был бы бюджет развития. Сегодня, к сожалению, рассматриваем бюджет так называемого тупика. Этот бюджет не ведет нас к победам», – заявил Зюганов.

При этом политик обратил внимание на обозначенные главой государства основные направления развития, которым не соответствуют заложенные в бюджете параметры. «Президент в Мюнхене заявил, что у нас есть национальные государственные интересы и свои традиции. В ответ мы получили ЕГЭ и «Болонку», которая угробила лучшую российско-советскую школу, и мы сейчас корчимся в этих муках. В послании он заявил о том, что нужно войти в пятерку ведущих стран и выйти на темпы выше мировых, а не 3%. Посмотрите, у нас было 10 лет подряд около 1% и тут (в 2023 году) он больше 2,3% не поднимается. Самое удивительное – требует вложений в страну, а в офшоры вывезли всё, что можно. Если бы офшоры работали тут, мы бы дополнительно 5 трлн (рублей) получили. Президент заявил, что капитализм зашел в тупик, а вообще-то он (капитализм) с ума сошёл. Как он сходит с ума мы все видим и на Ближнем Востоке он просто расчеловечивает всё, что можно», – пояснил он.

«Наша задача победить, и для этого требуются дополнительные ресурсы. Темпы стали чуть-чуть подрастать, и тут же у нас Центробанк вздул ставку до 13% – малый и средний бизнес просто стонет от того, что происходит, парализовали целые отрасли. Село дало хороший урожай… В ответ что получили? Тарифы на электричество почти 8 рублей, а что касается солярки – сегодня утром в Новосибирске зимняя солярка стоила 70 рублей. Это полная болтовня – за 60 дней не могли отрегулировать простейший вопрос – цену на солярку. Стройка. Что, мы песок и металл возим из Америки? Нет. Удвоилась цена и дальше все пошло (дорожать). Ну и торговля. Договорились в национальных валютах, а рубль обвалили почти на 70%. Извиняюсь, это саботаж главных установок президента. И, к сожалению, бюджет, который вносится, не решает ни один из этих вопросов», – подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ считает главной проблемой то обстоятельство, что нынешний проект бюджета сверстан «по старым канонам». «Реальные затраты из 14-и сокращены по 8-ми разделам. Они будут в 2026 году ниже 2023 года. Это означает, мы никуда не развиваемся, мы продолжаем деградировать. Госпрограммы – суммарное сокращение на 9%. Инновации – там инновациями и не пахнет. Недопустимое сокращение национальной экономики, абсолютно недопустимое. На какой базе будем побеждать? Что будем производить? Каким образом? Как будем наращивать вместе с инфляцией минус 25%? Не знаю, как пропустили соответствующие министерства такой бюджет. Мы вымираем единственные из двадцати (крупнейших) стран мира. Теряем по полмиллиона 30 лет подряд. Русский народ сократился на 22 млн. Вчера святейший патриарх бил тревогу – нарушается этническое соотношение, что чревато всегда понажовщиной», – подчеркнул он.

«Почему здравоохранение минус 10%? Объясните. Но меня потрясла фармацевтика – $55 млрд заплатили нашим оппонентам. Ну, давайте свои производить. А если завтра они перекроют? Ничего не будет. Это безобразие!.. Нет денег – это самая большая ложь. У нас 25 главных упырей имеют $300 млрд. Это на 1 трлн больше, чем наш бюджет. Заставьте заплатить налоги, а в условиях войны пусть ещё вложат что необходимо в победу. Не понимаю вашей логики. Это безответственно совершенно!» – заявил Зюганов.

Кроме того, политик отметил, что гибридная война, которую ведет Запад против России, тем и отличается, что она и на поле боя, и в области экономики, и финансов, и организационно-политической деятельности, во всех сферах жизни. «Меня поразила политика кабинета министров, который казалось бы сегодня работает в чрезвычайных условиях, проявляет высокое трудолюбие, ответственность. Связаны с Думой, но притащили опять бюджет, скроенный по старым либерально-гайдаровским-чубайсовским лекалам… Этот бюджет нас в болото заведет окончательно», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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