Банк России создал условия для обнищания россиян

Высокая ключевая ставка Центробанка РФ создает условия для дальнейшего обнищания россиян. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, возможный позитив от действий ЦБ нивелируется резким снижением доверия к нацвалюте на фоне девальвации рубля, которая провоцирует очередную волну повышения цен.

«Повышение ставки хорошо для остужения рынка недвижимости. Ибо на рынке недвижимости пузырь раздулся слишком сильно. Денег у людей нет в условиях перепроизводства квартир практически во многих частях страны. В некоторых регионах оценивают положение так, что прежним темпом имеющиеся квартиры можно продавать 3 года. То есть, цены должны снижаться. А чтобы они снизились, нужно много времени и дорогой кредит. Положительная сторона повышения ставки состоит в этом», – пояснил Колташов.

При этом эксперт констатировал, что повышение ставки не оказывает влияния на инфляцию и курс рубля, а «дорогой кредит тормозит остальную экономику, которая только начала разгоняться». «Инвестировать могут теперь только те, у кого есть собственные средства. А если им нужны заемные средства – это распространенная ситуация для среднего бизнеса, – повышение ставки блокирует эту возможность. Уже давно эта возможность заблокирована», – уточнил он.

Как отметил Колташов, после обвала курса рубля на 80% на фоне дорожающей нефти доверие к российской нацвалюте дискредитировано. «Люди, которые говорили, что мы наконец избавились от зависимости от спекулянтов, колебаний цен на нефть, или что рубль должен будет укрепиться на волне повышения цен на нефть, оказались не правы. Рубль рухнул просто в последние месяцы на взлетевшей цене нефти. С $73 за баррель нефть марки Brend взлетела до $94-х, рубль за это время в сходной пропорции обвалился. Это, наверное, момент наибольшего удовлетворения для чиновников Минфина и Банка России – всевозможные патриоты рубля выглядят, мягко говоря, как не очень умные люди с очень странным пристрастием к рублю», – констатировал эксперт.

«То, что нам пытаются рассказывать, что повышение ставки удерживает рубль от падения – это ложь, потому что при повышении ставки, когда блокируется экономический рост в значительной мере и, прежде всего, коммерческое кредитование, возникает соблазн купить еще валюты и переждать, пока ситуация в экономике не улучшится качественно. То есть здесь, скорее, тяга идти и покупать валюту. Не скажу, что это правильно», – подчеркнул он.

При этом Колташов пояснил, что на фоне упрощения порядка вывода денег за рубеж ключевая ставка не работает против падения курса рубля. «Были отменены требования к компаниям-экспортерам продавать валютную выручку. Они сидят с этой валютной выручкой за границей и ее не завозят. Одновременно с этим Банк России всеми силами облегчает возможности для вывода капитала из России. Это все, конечно, во имя, в кавычках, «свободной торговли, свободы движения капиталов и возврата инвестиций и денег на родину», – отметил он.

«Тем более, что падающий рубль – это сокращающийся внутренний рынок. То есть все обеднели. Вот насколько рубль упал, настолько мы и обеднели в долларовом выражении. Понимаю, что инфляция сильно отстает от этого, но инфляцию очень сильно зарядили вот этой девальвацией рубля на длительное время. Уже сейчас цены растут. Это весьма болезненная ситуация для многих, потому что зарплата повышается только в сегменте нового экономического роста – это военная промышленность, это те, кто могут легко сказать, что будет работать на иностранную кампанию, например, IT-сектор… А те, кто как получал 25 тысяч рублей, они их и получают», – заключил Колташов.

Напомним, в минувшую пятницу совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 13% годовых. Как считают неправительственные эксперты, это решение автоматически ведет к удорожанию кредитов и будет переноситься на конечную цену продукта, что разгонит инфляцию.

Тем не менее, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка сохранится достаточно продолжительное время. По ее словам, это необходимо для снижения инфляции.

Москва, Мария Соколова

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