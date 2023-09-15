Набиуллина анонсировала высокую ставку ЦБ на продолжительное время

Высокая ключевая ставка сохранится достаточно продолжительное время. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на брифинге по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение повысить ставку до 13% годовых.

По ее словам, текущий цикл отличается от предыдущих. «Некоторые участники ожидают повторения сценариев 2014 и 2022 годов, когда мы достаточно быстро перешли к смягчению денежно-кредитной политики. Но текущий цикл отличается от предыдущих. Прошлые эпизоды значительного повышения ставки во многом связаны с рисками для финансовой стабильности. Когда эти риски уходили, мы снижали ставку. В этот раз ситуация другая – мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков и будем удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции», – пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что сегодняшнее решение о повышении ключевой ставки связано с ослаблением рубля. «Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 13% годовых. Предпринятые с июля шаги по увеличению ключевой ставки – это ответ на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса», – сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что у ЦБ серьезное опасение вызывает серьезное опасение возможное закрепление инфляционных ожиданий россиян на повышенных уровнях. «О рисках для прогноза: их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Особое опасение вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции», – уточнила она, добавив, что также сохраняются геополитические риски и вероятность более жесткого «приземления» мировой экономики, что может сказаться на спросе на российский экспорт и динамике валютного курса.

Как заявила глава ЦБ, снижение ключевой ставки в нынешних условиях приведет к разгону инфляции.

Между тем, как считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, очередное повышение ставки Банка России приведет к дальнейшему росту цен. По его оценке, удорожание кредитов вследствие повышения ставки будет переноситься на конечную стоимость продукта, что разгонит инфляцию в стране.

Москва, Светлана Антонова

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