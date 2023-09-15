Повышение ключевой ставки ЦБ разгонит инфляцию в России – экономист

Очередное повышение ставки Банка России приведет к дальнейшему росту цен. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Эксперт отметил, что удорожание кредитов вследствие повышения ставки будет переноситься на конечную цену продукта, что разгонит инфляцию в стране.

«Они (действия ЦБ – прим. ред.) наоборот разгонят инфляцию, потому что кредит подорожает, и его будут переносить в конечную цену. А мы знаем, что часть импорта обеспечивается в том числе за счет кредитных средств. То есть это так называемое конвертирование оборотных средств», – заявил Кричевский в беседе с «Радио 1».

«В отношении реального сектора и конечных цен для потребителей ситуация безрадужная, потому что у нас конечная продукция в той или иной форме содержит импортные комплектующие, ингредиенты», – заключил экономист.

Кричевский также отметил, что повышение ключевой ставки негативно отразится и на бюджете из-за роста процентов по облигациям федерального займа.

«На первый план выходят личные амбиции ЦБ. Никакой реальной экономики в манипулировании ставкой лично я, как доктор наук, не наблюдаю», – заявил эксперт. «Сделали ставку 13 процентов, это значит, что кредит будет дороже, а кредит станет дороже, потому что ставки по депозитам вырастут. Кроме того, вырастут проценты по ОФЗ. То есть это дополнительная нагрузка на бюджет», – сказал Кричевский.

Как сообщал «Новый День», Банк России сегодня, 15 сентября, поднял ключевую ставку с 12% до 13% годовых. ЦБ объяснил это решение высокими проинфляционными рисками. Национальная валюта РФ никак не отреагировала на решение регулятора повысить ключевую ставку – доллар торгуется в районе отметки 96,7 рубля.

Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что решение о повышении ставки ставит своей целью возвращение инфляции к целевому уровню 4% к концу 2024 года. «В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики», – сказала руководитель ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

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