Банк России вновь повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Центробанк объяснил это решение высокими проинфляционными рисками.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», – сказано в сообщении ЦБ.

В Центробанке отметили, что возвращение инфляции к целевому показателю и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% «также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». В сообщении указывается, что ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк России ожидает по итогам текущего года инфляцию на уровне 6-7%. В предыдущем прогнозе предполагалось, что годовая инфляция составит 5-6,5%. В 2024 году, согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция вернется к 4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По оценке ЦБ на 11 сентября, годовая инфляция в стране ускорилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. «Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля», – указал регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 27 октября.

Отметим, что это уже третье подряд повышение ключевой ставки за два месяца. 21 июля ЦБ поднял ставку с 7,5% до 8,5%. 15 августа регулятор на внеплановом заседании повысил ставку сразу до 12%. Этому предшествовал рост курса доллара выше 100 рублей. Основной озвученной Центробанком причиной для резкого повышения ключевой ставки стали «риски для ценовой стабильности».

Накануне финансовые эксперты высказали мнение, что очередное повышение ключевой ставки негативно скажется на отечественной экономике, не окажет особого влияния на укрепление рубля и стабилизацию инфляции.

Москва, Наталья Петрова

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