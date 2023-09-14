Возможны социальные риски: эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки Банка России на завтрашнем заседании совета директоров ЦБ негативно скажется на отечественной экономике, не окажет особого влияния на укрепление рубля и стабилизацию инфляции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали финансовые эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценкам, Центробанк ограничится небольшим увеличением ставки – в пределах 1%.

В частности, управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев обратил внимание на планы Центробанка по ключевой ставке в 13,5% по итогам года. «При текущих 12% в этом месяце ожидать повышения, думаю, не стоит, либо только на 0,5-1%. Потому что дабы не замедлять темпы роста экономики, которые мы сейчас кое-как наблюдаем… Рост ставки превышающий – на 1,5-2% – вызовет некое негативное влияние на фондовый рынок… Дабы в дальнейшем стимулировать темпы роста экономики, завтра я не вижу больших причин повышать ставку», – отметил Михеев.

Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков также полагает, что если рост ставки и будет, то небольшим – на уровне 1%. «Взял бы, наверное, в расчет заявления, которые делались на Восточном экономическом форуме. Понятно, что главы крупнейших банков не очень рады данному повышению и промышленники активно заявляют о том, что стимулы дальнейшего экономического роста сейчас заканчиваются, которые были в прошлом году и в начале этого года. И при высоких ставках мы можем увидеть достаточно быстрое охлаждение экономики», – пояснил он.

По мнению эксперта, ситуация со ставками, «перегревом» экономики, выводом капитала из России и девальвацией рубля «создают дополнительные риски». «Наши экспортеры, мне кажется, давно не испытывали столь позитивных эмоций, связанных с ослаблением рубля. Но это начинает немножко поддавливать и потребительскую инфляцию. Это создает риски социальные, и в этом отношении конечно же мы наблюдаем, как инфляция берет разгон – сейчас уже больше 5% в годовом исчислении. Инфляция 5%, ставка 12% – очень большие значения», – подчеркнул Кабаков.

«Я бы все-таки надеялся, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку на ближайшем заседании и ограничится текущими значениями. Потому что бОльшая часть экономики у нас находится в ручном управлении. Мне думается, что некоторые корректировки в действиях импортеров могут сейчас произойти. Простейший пример – Сбербанк у нас триллион заработал. Как вы понимаете, банк – это посредник. Если банк зарабатывает, значит – кто-то не зарабатывает. Отметил бы в этом отношении интересную ситуацию. У нас есть ограничения по импорту, есть дефицит по многим импортным товарам. И насколько бы ЦБ ни повышал свою ключевую ставку, по госзаказу, оборонзаказу эти товары будут продолжать завозиться. Есть у нас отложенный потребительский спрос… Поэтому повышай – не повышай, мы сейчас сталкиваемся с такими, достаточно специфическими вызовами... Думаю, что перейдут к очередным ручным механизмам донастройки текущей модели», – полагает Кабаков.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что Центробанк прошлым повышением ставки не добился заявленных результатов, и в нынешних условиях прогнозировать возможные решения регулятора тяжело. «Изменение ключевой ставки направлено, чтобы якобы снизить инфляцию, якобы укрепить рубль, но мы не видим такой прямой корреляции. Наверное, не имеем достаточно информации, чтобы эту корреляцию увидеть глубоко. Поэтому действия ЦБ прогнозировать тяжело… Если из общих соображений делать предположения, то, похоже, что она (ключевая ставка) может подняться, потому что ничего из того, что хотел добиться ЦБ, – не думаю, что 105 рублей за евро или 97 за доллар – это тот результат, которого хотели добиться, и не думаю, что по инфляции тоже какого-то результата уже достигли. Если следовать логике, которой следует ЦБ, не исключаю, что может быть еще небольшое повышение ключевой ставки. С учетом того, что 3,5% августовское повышение многим показалось чрезмерным, возможно, конечно, и сохранение ее на уровне 12%. Маловероятно снижение», – уточнил он.

«Могут быть изменения, но незначительные. Что они дадут, тоже трудно предположить, потому что, судя по поведению курса рубля, он все-таки реагирует больше на политические факторы, чем на какие-то такие экономические инструменты влияния. Да, он до 110 поднимался, если брать евро, и по доллару поднимался выше 100, но это торможение на большом процентном уровне не дало особого эффекта. У нас в сравнении с серединой прошлого года 40% снижения курса рубля. Это очень высокая волатильность колебаний. Она, конечно, неблагоприятно влияет на рынок в целом. Посмотрим. Я здесь больше похож на гадальщика, чем на аналитика», – заключил Тосунян.

Напомним, завтра, 15 сентября, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. В ЦБ ранее заявляли, что повышение ставки очень вероятно. В экспертном сообществе звучали прогнозы о возможном повышении ставки до 15%.

Москва, Мария Соколова

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