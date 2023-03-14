Очковтирательство: в Госдуме оценили данные Росстата о сокращении уровня бедности в России

Данные Росстата о рекордном снижении уровня бедности в России даже очковтирательством трудно назвать. Об этом заявил сегодня депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов. По его оценке, предстоящий отчет правительства РФ в парламенте будет непростым, так как его методика расчета границы бедности «не лезет ни в какие ворота».

«Оказывается, у нас с вами происходят такие метаморфозы статистические. Например, в первом квартале прошлого года у нас в стране было 20,9 млн бедных, а в четвертом квартале их стало 11,6 млн. Представляете? Сегодня на мой вопрос о том, как Счетная палата на это смотрит, Счетная палата заявила – что вы знаете, это сезонные колебания, произошли какие-то выплаты и вроде как у нас в два раза количество бедных сократилось. Но правительство сегодня рапортует о том, что у нас максимально низкий за последние годы рекордно низкий показатель бедности в стране», – подчеркнул Кузнецов.

Парламентарий обратил внимание, что в России 10 млн человек «балансируют на грани бедности – это же совсем другой контекст». «Методика определения прожиточного минимума и границы бедности в нашей стране не лезет ни в какие ворота», – считает он.

«То, что пытаются повесить медаль на грудь себе отдельные деятели из Минэкономики, – это просто на сегодняшний момент даже очковтирательством назвать очень сложно. Поэтому отчет (правительства в Госдуме) предстоит непростой. Будем добиваться того, чтобы у нас в стране была все-таки реальная статистика и реальная борьба с бедностью», – заключил Кузнецов.

Напомним, в конце прошлой недели Росстат сообщил, что уровень бедности в России снизился до рекордного минимума с начала 90-х годов и составил 10,5%. В целом за 2022 год доходы ниже этой границы имели 15,3 млн россиян. Такие низкие значения показателя были зафиксированы в 2012 году в 10,7%.

Москва, Мария Соколова

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