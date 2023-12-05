В Госдуме заявили о продолжающемся саботаже поручений Путина

Власти в России по-прежнему игнорируют поручения главы государства Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий, выступая сегодня пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его словам, речь идет прежде всего о системе здравоохранения.

«Вынужден напомнить следующее: наша страна сегодня занимает места в конце первой сотни стран по продолжительности жизни и по показателям здоровья населения, а мы никак не найдем средств на повешение зарплат медикам и лекарственного обеспечения граждан. Не выполняется поручение президента об общем объеме финансов в здравоохранении до 5%, а мы постоянно, кроме ковидного года, имеем менее 4%», – констатировал Осадчий, обратив внимание, что рост расходов по разделу здравоохранение в бюджете следующего года всего 5,5% при официальной инфляции не менее 7%.

При этом парламентарий подчеркнул, что в последние 30 лет «рождаемость в России уступила смертности». «В среднем, по 0,5 млн человек в год (уменьшается численность населения). За последние 3 года мы уменьшились на 2,3 млн. Вдобавок, у нас сегодня самая низкая рождаемость со времени 90-х. Даже в сельской местности наблюдается стремительное сокращение числа многодетных семей. Одна из причин – урезание финансов для государственной программы комплексного развития села», – подчеркнул депутат.

«Несправедливость, кроме того, являет себя в низких пенсиях, нищенской жизни детей войны и в трудностях многодетных семей. А с другой стороны, несправедливость в прибылях монополий и банков, в нежелании крупного капитала поделиться и так далее. Мы настаиваем на принятии закона о многодетных семьях и детях войны, и на повышении НДФЛ для самых богатых», – заявил Осадчий.

Как считает коммунист, «в наши дни назрел новый поворот России к социалистическим принципам». «Национализация стратегически важных отраслей, долгосрочное социально-экономическое планирование, остранение олигархии от управления экономикой, кардинальный рост инвестиций в экономику высоких технологий, в науку, образование, медицину и здравоохранение, прекращение вывода капитала из страны, поддержка «народных» и коллективных предприятий, рост благосостояния и широкий доступ большинства к ценностям культуры», – пояснил Осадчий, добавив, что такой «разворот» «жизненно необходим для нашей победы над всем вызовами внешними и внутренними».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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