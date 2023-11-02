Безобразие и несправедливость: «Единая Россия» в Госдуме отказалась увеличивать зарплаты бюджетникам

Сегодня большинством депутатов-«единороссов» нижняя палата парламента сняла с рассмотрения в первом чтении законопроект, который предполагал повышение до 70% базовых окладов работников бюджетной сферы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представителей «Единой России», называющих себя партией главы государства, не убедил аргумент, что этот документ является предложением самих бюджетников, а также выполнением «майских указов» президента РФ Владимира Путина, которые правительство не может исполнить уже более 10 лет.

Представляя законопроект, депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов в первую очередь напомнил суть указа президента 2012 года, что зарплата работников бюджетной сферы определенных категорий должна соответствовать средней зарплате по региону. «Уже больше 10 лет прошло, и эта казалось бы такая актуальная, правильная задача до сих пор не исполнена. До сих пор саботируется под разными предлогами и с помощью разных инструментов. Одним из инструментов, с помощью которого саботируется указание президента о повышении зарплаты бюджетникам до средней по региону, является та система, которая сегодня существует в начислении зарплаты для работников бюджетной сферы… Структура заработка этих граждан асимметрична. До 60% их дохода приходится на разного рода стимулирующие выплаты, распределение по формальному принципу разных премиальных и так далее. То есть 60% – это то, что они получают, не оклад, не фиксированная выплата, а выплата, которая зависит от их руководства. Вот в чем здесь инструмент манипуляции, что можно повышать зарплату, не повышая ее на самом деле. То есть, как бы формально она будет соответствовать тем указаниям, которые есть, но фактически дело будет заканчиваться тем, что люди не получают тех средств, которые они должны получать как зарплату за определенное количество своих услуг», – подчеркнул парламентарий.

«Но это только одно направление проблемы. Второе направление – это сумасшедшее социальное расслоение внутри одного учреждения, будь то школа, вуз или еще какое-то госучреждение. Оно заключается в том, что руководитель может получать, как в случае с вузами, до миллиона рублей, а рядовые сотрудники получают в десятки раз меньше, хотя в окладах у них такая разница не допускается. Она и есть небольшая, но за счет стимулирующих выплат, премиальных и всего остального у одного получается миллион рублей, а у второго 30 тысяч. Мы хотим, чтобы у нас в результате вот такого распределения зарплаты как-то стимулировалось хоть что-то в нашей стране… Поэтому законопроект очень простой. Он состоит из одной фразы – что должностные оклады не допускаются в размере менее 70% от зарплаты работника. С помощью этого инструмента мы с вами заставим прекратить саботировать повышение зарплаты в бюджетной сфере и выполнить поручение президента, данное более 10 лет назад», – пояснил Кузнецов.

Депутат от «Единой России» Виктория Родина представила отрицательное заключение профильного комитета. «С существующим учетом разграничения полномочий органов власти различных уровней применение базовой ставки зарплаты по профессиональным квалификационным группам при оплате труда работников носит рекомендательный характер, что в настоящее время является инструментом, который позволяет правительству РФ при необходимости осуществлять соответствующее регулирующее воздействие на региональные системы оплаты труда работников бюджетной сферы точечно в отношении отдельных категорий работников. Что касаемо базовой ставки в структуре оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений не ниже 70%, необходимо одновременно рассматривать и сохранение дифференциации в оплате труда работников бюджетной сферы, определенной отраслевыми системами оплаты труда и пересмотра работодателем систем премирования… По данным Счетной палаты, диапазон рекомендованного размера доли выплат по окладам в структуре зарплаты в 2022 году составил от 50 до 70%, подчеркну, с учетом специфики трудовой деятельности отдельных категорий работников», – уточнила она.

«Уверена, что позже мы комплексно вернемся к поднятому вами вопросу, но сейчас на основании того, что данная инициатива не учитывает ни специфику, ни дифференциацию трудовой деятельности работников государственных и муниципальных учреждений, нет никаких расчетов – комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддерживает данный законопроект и рекомендует Госдуме отклонить его при рассмотрении в первом чтении», – заявила Родина.

В ответ Кузнецов уточнил, что закон носит «технический рамочный характер, устанавливает рамки, как считать, и речь не идет о каких-то дополнительных деньгах – отдайте те, которые должны отдать».

В этой связи депутат от «Единой России» Светлана Бесараб согласилась, что существует масса доплат, но почему-то предположила, что от них нужно отказаться в связи с законопроектом, а это «социально неграмотно, как минимум». «В Краснодарском крае 50 школ строится за один год, и на всё это нужен фонд оплаты труда. Конечно, это большой вопрос – как перераспределить? Перераспределить нужно. Где взять средства на это? Правительство разводит руками. Сегодня очень сложно при дефицитном бюджете, но наверняка авторы законопроекта знают, как правильно, с их более глубокими знаниями, чем у финансового блока правительства. Мы наверняка получим точный ответ: где взять деньги?» – с иронией заметила она.

Комментируя это высказывание, Кузнецов напомнил, что на решение такой задачи у правительства было более 10 лет. «Есть поручение президента, уважаемая Светлана Викторовна. За 10 лет, наверное, если бы правительство задавалось этим вопросом, оно наверно могло бы уже найти на него ответ, где взять деньги. Ну а конкретно, где их брать, мы вам при рассмотрении бюджета неоднократно показывали. Вот навскидку вам насчитали 6-7 трлн рублей, которые просто за счет того, что мы перестанем платить за посредничество при перепродаже топлива, вывозной НДС возвращать тем, кто вывозит сырье из страны, возьмем, например, монополию на производство этилового спирта в государственные руки и так далее. И деньги появятся. Просто если задача не стоит, то и денег нет», – подчеркнул он.

Выступая от имени фракции, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что в каждом выступлении рассказывает про дополнительные источники финансирования. «Видимо, до вас это все равно не доходит. Поэтому придется мне повториться, где взять деньги, чтобы поднять зарплату бюджетникам. Слушайте, вы по 3,3 трлн рублей отдаете отрицательных акцизов нефтяникам в год. Суммы, о которых здесь идет речь, гораздо меньше… Вроде все учат детей, но почему-то зарплата может на порядок отличаться в одной школе. И у врачей то же самое. Есть же это! Конечно, это проблема, это несправедливо! Надо это устранять. Спрашиваю: если вам не нравится наш законопроект, предложите свое. Нет говорят – ничего предлагать не надо, у правительства все полномочия есть. Но правительство не выполняет свои полномочия! Оно эту задачу не решает, и поэтому мы внесли свой проект закона. Указ президента есть! Есть в зале люди, которые спорят с целями, которые нужно достичь по указу президента? Нет, никто не спорит. Мне тут выкрикивают с места, что нужно по среднему всё считать. Так в том-то все и дело, что, если по средней считать, вроде как выполнен указ президента, но у одного густо, у другого пусто», – констатировал Гартунг.

«Давайте наведем здесь порядок, что 70% зарплаты в бюджетной сфере будет гарантировано, а все остальное будет уже надбавками и тогда это расслоение в зарплатах будет очевидно в самой сетке окладной. Это же нормально. Не понимаю, почему вы против этого… Коллеги, не оглядывайтесь на правительство, берите и голосуйте. Правительство не хочет выполнять свои обязанности, но граждане на встречи придут к вам. Проголосуйте, люди вам скажут спасибо», – обратился Гартунг к депутатам.

Парламентарий от ЛДПР Борис Чернышов со своей стороны отметил, что те цели, которые заложены в законопроекте, «не могут быть не поддержаны как минимум депутатами Госдумы». «Это ключевые темы, с которыми мы сталкиваемся. И вопрос-то намного глубже лежит. Прежде всего в том, что некоторые наши коллеги зачатую нас могут вводить в заблуждение, обманывать попросту. Если мы мысленно перенесемся на совещание в Оренбургскую область, где со слов министра образования, средняя нагрузка на педагога в области 1,2 ставки, средняя зарплата педагога в Оренбуржье составляет 41,8 тысяч рублей, что не ниже средней величины по региону. И в тот же момент, оппонируя ему, представитель федеральной службы Госстатистики по Оренбургской области приводит совершенно другие данные – среднемесячная зарплата в образовании на август 23-го года составляет 25,153 тысяч рублей, что является самой низкой зарплатой по отраслям», – подчеркнул он.

«Складывается впечатление, что и по ставкам, и по нагрузке учителей нас вводят в заблуждение… Обман самих себя приводит к тому, что страдают дети и регионы в целом. Нехватка учителей-предметников уже исчисляется десятками тысяч человек, и это ключевая проблема для сегодняшней нашей системы образования», – подчеркнул Чернышов.

В заключении депутат от КПРФ Олег Смолин привел конкретные цифры базового оклада педагогов, который в некоторых регионах составляет 5-10%. «Вы не считаете, что это полный хаос и полное безобразие?» – обратился он к депутатам.

Тем не менее, представители «Единой России» отказались голосовать за законопроект, после чего он был снят с рассмотрения Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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