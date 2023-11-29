В Госдуме резко раскритиковали мигрантскую инициативу МВД России

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов выразил недоумение по поводу инициативы МВД РФ ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. По его словам, речь идет о введении дополнительного правового режима для нарушителей закона, что в нынешних условиях недопустимо.

О подготовке соответствующего законопроекта накануне сообщило информационное агентство ТАСС.

«По действующему закону у таких мигрантов один путь – депортация. Либо сам уезжай, либо тебе «помогут». Все предельно ясно. Зачем городить какой-то дополнительный правовой режим? Один режим – пребывания в стране – они уже нарушили. Достаточно! А иначе, как ни крути, получается легализация нелегального положения, что само по себе абсурдно. Так же, как и вводить ограничения, большинство из которых нетрудно обойти», – констатировал политик.

«Этим ребятам надо чемоданы собирать, а их пугают лишением водительских прав! Фракция СРЗП такую инициативу не поддержит. У нас с легальными мигрантами забот хватает, не хватало еще миндальничать с нелегалами!» – заявил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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