Нелегальным мигрантам хотят запретить водить авто, переводить деньги и заключать браки

МВД России инициирует введение для нелегальных мигрантов режима контролируемого пребывания в стране. Эта мера будет включать в себя несколько запретов и ограничений. Соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством.

Согласно документу, иностранец считается находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня внесения сведений о нем в соответствующий реестр. Основанием для этого могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, передает ТАСС. Также иностранный гражданин может быть внесен в реестр, если выявлено его незаконное пересечение границы, принято решение об аннулировании его визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

В рамках этого режима нелегалам будет запрещено регистрировать юрлица и индивидуальных предпринимателей, приобретать или продавать недвижимое имущество и транспортные средства, а также осуществлять постановку недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрировать транспортные средства.

Их также могут ограничить в праве вождения автомобилей, отказать в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав. Кроме того, законопроектом предусмотрен отказ контролируемым лицам в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.

Контролируемые лица имеют права и обязанности, следует из проекта закона. Такие граждане могут запрашивать основания применения в отношении них такого правового режима, обжаловать действия или бездействие должностных лиц, осуществляющих контроль над ними. При этом они обязаны информировать о своем местонахождении, о смене места пребывания без разрешения сотрудника МВД, о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. В случае нарушения им будет грозить депортация или помещение в специальное учреждение.

Ранее начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова анонсировала скорое внесение законопроекта с запретами для нелегальных мигрантов на рассмотрение Госдумы. Она выразила уверенность, что такие меры помогут выявлять незаконных мигрантов и в дальнейшем выдворять из России.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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