В Роскосмосе выяснили точную причину крушения станции «Луна-25»

В госкорпорации «Роскосмос» установили причину аварии станции «Луна-25». Блок измерения угловых скоростей БИУС-Л получил слишком много команд и не смог расставить приоритеты. Об этом сообщается на сайте компании.

Как сообщалось ранее, основной причиной крушения межпланетной станции «Луна-25» 19 августа стала нештатная работа корректирующего двигателя. Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд.

«Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии «Луны-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», – уточнили в «Роскомосе».

Таким образом, бортовой комплекс управления получал нулевые сигналы с БИУС-Л. В результате при выдаче корректирующего импульса не удалось зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигателя, отключение произошло по временной уставке.

«Сформированы рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий с целью недопущения повторения вышеуказанных вероятностных событий», – отметили в госкорпорации.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника.

Москва, Зоя Осколкова

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