Глава Роскосмоса назвал причину крушения «Луны-25»

Основной причиной крушения межпланетной станции «Луна-25» стала нештатная работа корректирующего двигателя. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, при попытке станции перейти на предпосадочную орбиту двигатель проработал примерно в полтора раза дольше положенного.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата», – сказал руководитель госкорпорации (цитата по РИА «Новости»).

Борисов уточнил, что весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали «всё о положении корабля». «Тем не менее в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», – пояснил Борисов.

Члены специально созданной аварийной комиссии уже пытаются выяснить, что именно привело к возникновению нештатной ситуации.

В то же время глава «Роскосмоса» признал, что «бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в 1960-70-е годы, практически потерян», но при этом подчеркнул, что лунную программу не стоит сворачивать.

«Одним из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который конечно же учтет все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии, и я надеюсь, что будущие миссии «Луны-26», «Луны-27» и «Луны-28» пройдут уже успешно», – сказал Борисов.

Стоит отметить, что учёные Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции «Луна-25». «Математическое моделирование траектории движения космического аппарата «Луна-25», проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14:58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G», – говорится в сообщении института.

Автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника.

Москва, Светлана Антонова

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