«Скоро учить детей будет некому»: в Госдуме заявили о катастрофе с дефицитом школьных учителей

Отрицание правительством РФ проблемы дефицита школьных учителей приведет к тому, что скоро учить детей будет некому. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, до сих пор не выполнен указ президента от 2012 года о повышении зарплат педагогов, которые сейчас вынуждены работать в среднем на две ставки.

«Наши коллеги из правительства говорят, что проблемы нет – что всего 11 тысяч учителей не хватает в российских школах из 1,25 млн. Может быть оно формально и так, но фактически это при том, что средний учитель работает на 1,8 ставки. Если бы работал на одну ставку, не хватало бы 1 млн», – констатировал Смолин.

Парламентарий также привел расчеты Академии народного хозяйства и госслужбы, что в школах не хватает 250 тысяч педагогов с учетом их работы на 1,5 и более ставки, но не на 1,8, как сейчас. «Прежде учителя шутили: работаем на 1,5 (ставки), потому что на одну есть нечего, а на две – есть некогда. Теперь все больше и больше работают на 2 ставки. Если мы не повысим статус педагогического работника, детей скоро учить будет некому. Это нужно отчетливо понимать», – подчеркнул Смолин.

«Сделать это без бюджетных вливаний невозможно, потому что в большинстве регионов денег не хватает. Участие должен принять федеральный бюджет. Мы предлагаем, чтобы учителя получили то, что им положено по указу президента от 2012 года, то есть не ниже средней по региону и не ниже средней по РФ (зарплате) при работе на одну ставку, а не на 1,8-2 как сейчас», – заключил Смолин.

Москва, Мария Соколова

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