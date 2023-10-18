Это заговор: девальвация рубля и рост цен являются частью плана по свержению Путина

Действия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова, которые можно оценить как вредительство, являются главной проблемой нынешнего электорального цикла и могут быть частью плана по свержению действующего президента Владимира Путина. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его оценке, для достижения свих целей неолиберальная элита использует чудовищно заниженный курс рубля, инфляцию и рост уровня бедности россиян.

«Учитывая девальвацию рубля на 90%, стабильности нет. Это факт. Это ощущается и порождает разговоры, особенно, про рост цен на бензин и про то, что курс доллара нас, конечно, не волнует, но вот курс рубля нас очень беспокоит, потому что рубль обвален до невозможного. Президент подписал указ о том, чтобы компании-экспортеры в течении ближайших шести месяцев продавали валютную выручку, и курс немножко улучшился. Но в целом, рубль остается на катастрофически низких позициях. При таких ценах на нефть в $85 за баррель мы таких курсов не видели. А мы знали и $30 за баррель, когда доллар, кстати, был дороже. Вот это является главной угрозой в электоральном цикле – чудовищно заниженный курс рубля, не просто там на 20%, а вдвое от того курса, который мог бы быть», – подчеркнул Колташов.

Эксперт обратил внимание, что следствием девальвации рубля является инфляция и «обострение проблемы бедности у достаточно широких слоев населения». «Есть люди, чья зарплата не менялась не то, что с 2019 года, а иногда с более ранних времен, и для них это сильнейший шок. И таких людей очень много – особенно в регионах. Поэтому эта девальвация рубля, которая повышает стоимость импорта и вообще резко увеличивает инфляцию, является серьезной угрозой, потому что это как раз тот электорат, который будет голосовать. Это огромное количество людей предпенсионного возраста, которые помнят, что пенсионный возраст повысили. Они уже пожилые люди, их берут не на самую лучшую работу и здесь зарплата не повышается, а цены галопируют, растут. И вот эти люди, конечно, будут недовольны», – констатировал он.

«Это при том, что существует сильнейшая патриотическая консолидация общества, прежде всего, в регионах. В Москве она ощущается слабо, потому что Москва – город наибольшего успеха неолиберальных реформ и пропаганды. Именно в Москве и чуть-чуть в Екатеринбурге мы видели протесты, направленные не против какой-то партии, а против вообще всей политической системы Российского государства за то, чтобы нами правил американский агент, говоря прямолинейно. На это же были направлены протесты, что дайте нам американского агента в Кремль и мы будем счастливы», – напомнил эксперт.

В этой связи Колташов подчеркнул, что все нынешние проблемы страны связаны с «финансово-экономическим блоком правительства, который практически полностью неолиберальный и не стремится поддерживать экономический рост, а бюджетные проблемы стремится решать просто за счет ослабления рубля».

«Ползут народные слухи, что это они не просто бюджет наполняют, это они подготавливают свержение Путина. Это заговор, чтобы обесценить рубль, а потом свалить Путина – что это специально делается, что это не случайность. Но это как раз и порождает серьезнейшее недовольство, потому что ситуация такова, что Путин своей репутацией, несмотря на консолидацию вокруг него общества в целом, прикрыть этих людей не может, потому что прикрывать их нечем. Невозможно объяснить, почему нельзя просто взять деньги у Банка России за аренду какого-нибудь портфеля акций, контролируемых правительством, и бюджетный дефицит будет закрыт на год и даже на два. В прежние годы, чтобы убрать лишние деньги, как говорил Силуанов, у Банка России покупали портфели бумаг. То есть, купили портфель акций Сбербанка, чтобы избавиться от лишних денег, потому что «они нам никак не нужны и не понадобятся, потому что ну не может же быть специальной военной операции». Избавились. Теперь денег не хватает – начинаются все эти фокусы с курсом, и вместо того, чтобы совершить обратную операцию, вот такое делается…» – пояснил он.

«Джо Байден сказал про 200 рублей за доллар, все слышали, все знают, что либералы гонят туда. 100-105 уже достигли, теперь погонят на 200. Прикрыть это невозможно, потому что это неумные ходы, и они подвергаются критике российских экономистов нелиберальной школы, которые говорят: ну а зачем так делать, ведь можно по-другому решить бюджетные проблемы и продолжать борьбу совершенно спокойно. Курс нужно немножко занизить? Ну давайте немножко занизим! Зачем же в два раза его обваливать? Зачем создавать ситуацию, когда недоверие к рублю оказывается колоссальным и когда непредсказуема отдача инвестиций… Ну, как вы будете инвестировать в стране, в которой курс рубля упал на 90%? Ну как? А дальше-то что? А это замедление темпов роста экономики – специально замедляют», – считает эксперт.

Вместе с тем Колташов обратил внимание, что повышение Центробанком ключевой ставки (до нынешних 13%) для борьбы с падением рубля вызывает только насмешки. «Дети в ЕГЭ, получая подзатыльники от свих родителей, зубрят, что повышение ставки укрепляет рубль, а в жизни эти родители сидят и матерятся, потому что [глава Банка России Эльвира] Набиуллина ставку повышает, а рубль валится и валится – это вообще не работает. То есть возникают вот такие разрывы. Несет ли это в себе электоральный риск? Несомненно, несет. Прежде всего, этот риск сейчас выражается в том, что люди начинают задавать между собой очень много неудобных вопросов Набиуллиной и [главе Минфина Антону] Силуанову. Поэтому – главной электоральной проблемой является вот это финансовое вредительство, как это трактуется в обществе», – отметил он.

«При этом создается ощущение, что следующий заход на то, чтобы свалить президента или вызвать электоральные проблемы, может быть осуществлен с патриотических позиций под лозунгами госизмены в руководстве страны. Коктейль из мало связанных, но угрожающих – вот эти болезненные переживания общества – вопросов может раскачать ситуацию. Но люди намереваются голосовать за Путина в целом, хотя вопросы, связанные с последними действиями неолиберальных экономистов и чиновников, конечно, оставляют неприятный шлейф, даже закрывая тот негатив, который остался от повышения пенсионного возраста», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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