Кремль: США ведут линию на войну с Россией до последнего украинца

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена вызвали сожаление у Кремля, поскольку от руководителей двух стран не прозвучало реальных призывов к миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, оба президента не продемонстрировали никакой готовности прислушаться к озабоченностям России.

«Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучало каких-то слов, которые можно воспринимать как потенциальная готовность прислушаться к озабоченностям России. Не прозвучало ни одно слова предостерегающего Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса. Ну и не прозвучало реальных призывов к миру. Не на камеру, а реальных», – сказал пресс-атташе Кремля журналистам.

Как отметил Песков, в Кремле следили за переговорами Байдена и Зеленского, «знакомились с поступающей информацией». По его словам, их встреча «свидетельствует о том, что США продолжают свою линию, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца».

Представитель Кремля также прокомментировал решение Вашингтона предоставить Украине комплекс ПВО Patriot. По его словам, расширение ассортимента военной помощи США и другими западными странами «не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот». «Это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», – сказал Песков. Он вновь заявил, что системы Patriot, как и другие виды вооружений, поставляемых Киеву, являются законной целью для российских военных.

Зеленский вечером 21 декабря прибыл с визитом с США. Он встретился с Байденом и выступил перед конгрессменами. Президент США на пресс-конференции после переговоров с украинским руководителей заявил, что Зеленский открыт для достижения «справедливого мира» с Россией.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя встречу Зеленского и Байдена, заявил, что поездка в США президента Украины показала, что ни американская администрация, ни украинские власти «к миру не готовы».

Москва, Наталья Петрова

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