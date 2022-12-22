«США и Украина нацелены на войну», – посол РФ о визите Зеленского в Вашингтон

Визит в США президента Украины Владимира Зеленского показал, что ни американская администрация, ни украинские власти «к миру не готовы». Такое мнение выразил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, комментируя встречу Зеленского и президента США Джо Байдена.

По словам дипломата, Вашингтон и Киев ставят целью продолжение конфликта. Поездка Зеленского продемонстрировала «нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона», – полагает Антонов.

Посол РФ при этом подчеркнул, что сообщения в американских СМИ о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы. «Российская позиция была неоднократно озвучена президентом России», – отметил он.

Антонов также заявил, что поездка в США президента Украины подтверждает, что декларируемое Вашингтоном нежелание вступать в конфронтацию с Россией является пустым звуком.

«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук», – заявил дипломат.

Посол России расценил визит Зеленского в Штаты как объявление о необходимости продолжать «войну по доверенности» до полной победы над Россией. Он отметил, что на эту цель «бросаются колоссальные ресурсы, оружие, разведывательные возможности», а «во главу угла ставится маниакальная идея «победы над русскими на поле боя».

Надо отметить, что президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине для того, чтобы Киев добился успеха на поле боя. По его мнению, это необходимое условие для последующих успешных переговоров Зеленского с российской стороной.

Байден при этом заявил, что украинский президент открыт для достижения «справедливого мира». «Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», – сказал американский лидер (цитата по «РИА Новости»). В ответ на эти слова Зеленский кивнул. Президент Украины пояснил, что «справедливый мир» с его точки зрения – это «никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета» и возмещение ущерба. Байден со своей стороны заявил, что разделяет позицию Зеленского.

Москва, Наталья Петрова

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